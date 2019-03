Les Oilers ne sont pas morts

Les joueurs des Oilers d’Edmonton n’ont pas l’intention de se laisser abattre par les sombres prédictions à leur endroit et comme ils l’ont montré lors de leurs trois derniers matchs, ils feront tout pour demeurer dans la course aux séries éliminatoires.

La troupe de l’entraîneur-chef Ken Hitchcock a savouré un troisième triomphe consécutif, lundi, pour s’approcher à six points du dernier laissez-passer des équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest. Après avoir battu précédemment les Sénateurs d'Ottawa et les Blue Jackets de Columbus, les Oilers ont comblé un retard de deux buts pour disposer des Sabres, à Buffalo, par le pointage de 4 à 3.

Aussi, malgré une saison décevante et le congédiement de l’instructeur Todd McLellan, puis celui du directeur général Peter Chiarelli, les Oilers restent déterminés à faire mentir leurs dénigreurs.

«Nous l’avons dit auparavant : beaucoup de gens sont contre nous, a déclaré l’attaquant Leon Draisaitl au site NHL.com. Nous le savons, mais nous ne lâcherons pas tant que ce n’est pas fini. Ce fut un autre grand effort de notre part et notre voyage a été bon pour tout le groupe. Nous devons continuer.»

«Sur certaines facettes du jeu, on a été plus patient à l’étranger qu’à domicile. [...] Si on peut transporter cette qualité à la maison et travailler encore de cette façon dans un bon état d’esprit, on ne sait jamais», a ajouté Hitchcock.

Pas l’affaire d’un seul homme

Identifié par plusieurs comme le sauveur des Oilers, le capitaine Connor McDavid estime que les succès de son équipe passent par le jeu collectif. Il ne croit pas qu’un joueur peut faire la différence à lui seul.

«Dans cette ligue, où c’est si compétitif chaque soir, un joueur ne peut pas tout modifier. Ça reste un sport collectif», avait déclaré McDavid au quotidien «Edmonton Sun», lundi.

Le numéro 97 essaie d’abord et avant tout de faire sa part pour éviter aux Oilers une 12e exclusion des séries en 13 ans.

«La défaite vous pèse sur les épaules, car vous voulez gagner. C’est mon cas, mais il n’y a rien d’autre que je puisse faire, sauf de continuer à travailler. Tout le monde dans ce vestiaire essaie de trouver une solution pour nous aider à bâtir des fondations solides, comme on l’a fait récemment en jouant du bon hockey.»