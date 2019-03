King Kong Bundy est mort

L’ancien lutteur professionnel King Kong Bundy, de son vrai nom Christopher Pallies, est décédé à l’âge de 61 ans, a annoncé mardi la World Wrestling Entertainment (WWE).

Natif du New Jersey, Pallies était connu de tous les amateurs de lutte durant la décennie 1980. À l’époque, l’homme de 6 pi et 4 po faisait osciller l’aiguille de la balance à 458 lb et était surnommé «The Walking Condominium». L’un de ses moments marquants au sein de la WWE fut sa participation au combat principal du gala WrestleMania 2 contre Hulk Hogan; ce dernier avait conservé sa ceinture mondiale.

Après une absence de quelques années, le lutteur imposant est revenu brièvement dans l’organisation en 1994 avant de quitter la compagnie l’année suivante.

Par ailleurs, Pallies a fait partie d’un groupe d'environ 60 ex-lutteurs ayant intenté un recours collectif contre la WWE en 2016. Celui-ci estimait que la fédération avait erré quant à la problématique des blessures à la tête subies par certains. Cependant, le quotidien «Denver Post» a rapporté qu’un juge fédéral avait éventuellement rejeté la requête en septembre 2018.