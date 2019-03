Jimmy Huntington explique pourquoi il a choisi le Lightning

Le jeune hockeyeur Jimmy Huntington, qui a réalisé un rêve en s’entendant avec le Lightning la semaine dernière, a choisi la formation de Tampa Bay après avoir apprécié la façon de faire du directeur général Julien BriseBois.

«Il est venu lui-même à Rimouski. Il s’est déplacé pour venir me parler et me connaître comme personne. Ça montre la grande classe de cette organisation-là et c’est vraiment ça qui a fait pencher la balance», a précisé l’attaquant de 20 ans à l’émission "Les Partants", sur les ondes de TVA Sports, mardi.

Même s’il était aussi courtisé par plusieurs équipes, dont le Canadien de Montréal, le natif de Laval a choisi l'équipe floridienne en raison de ce contact avec BriseBois.

Le directeur général du Lightning avait contacté directement le jeune homme par téléphone à l’aube du congé des Fêtes pour ensuite se déplacer dans le Bas-Saint-Laurent afin de le rencontrer.

Huntington connaît une saison exceptionnelle aux côtés d’Alexis Lafrenière avec l’Océanic de Rimouski, lui qui cumule 89 points en 62 matchs jusqu’à présent.

«On se complète très bien! On ne va pas se mentir. Il m’a beaucoup aidé, mais j’ai aussi mes qualités en tant que joueur de hockey», a expliqué Huntington.

