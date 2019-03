EN DIRECT : Canadiens – Kings

Les Canadiens amorcent leur séjour en Californie en visitant les Kings, ce soir, à Los Angeles.

Nous sommes en troisième période. La marque est de 3-1 pour Montréal.

À voir:

Un 30e pour «Gally»!

Weal, l'opportuniste

TROISIÈME PÉRIODE

1:49 - Jeff Petry (MTL) est puni pour avoir accroché un rival

0:41 - BUT - Shea Weber (MTL) inscrit son 10e but de la saison, c'est 3-0 pour le CH!

0:00 - Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

18:42 - Carey Price (MTL) se met en évidence en frustrant Alex Iafallo (LA)

15:55 - Sean Walker (LA) est puni pour bâton élevé

10:07 - BUT - Jordan Weal (MTL) marque à l'aide d'un tir bas à son premier match avec le Tricolore, c'est 2-0!

7:15 - Carey Price (MTL) réalise un arrêt important devant Jeff Carter (LA), qui s'amenait en échappée

0:00 - Début du deuxième engagement

PREMIÈRE PÉRIODE

3:11 - BUT - Brendan Gallagher (MTL) fait dévier un tir de Victor Mete, Jon Quick (LA) est battu, c'est 1-0 pour le CH. Un 30e but cette saison pour le numéro 11 des Canadiens!

1:46 - Jordan Weal (MTL) rate une belle occasion; le gardien Jon Quick (LA) réalise un bel arrêt à ses dépens

0:00 - Début du match

Pour l’occasion, l’entraîneur des Canadiens, Claude Julien, a décidé d’accorder une soirée de repos à la recrue Jesperi Kotkaniemi.

Julien a expliqué que le joueur de 18 ans semblait être fatigué mentalement et physiquement ces derniers temps et qu'un repos devrait lui faire du bien. Jordan Weal, acquis à la date limite des transactions, prend sa place dans la formation pour ce qui devient on premier match avec le CH.

Absent de l'entraînement hier en raison d'un virus, le gardien Carey Price est à son poste devant le filet du CH, qui voudra faire oublier son cuisant revers de 5-1 subi aux mains des Penguins samedi dernier.

Après avoir affronté les Kings, le Tricolore se mesurera aux Sharks jeudi, et aux Ducks vendredi.