Aux quatre coins de la LNH

Bientôt du renfort pour les Flyers

Les Flyers de Philadelphie pourraient miser sur le retour d’éléments-clés susceptibles de les aider dans la course aux séries éliminatoires, soit les attaquants Nolan Patrick et Jakub Voracek, ainsi que le gardien Carter Hart. Ce dernier devrait participer à l’entraînement de mercredi avant-midi s’il n’éprouve pas de symptômes reliés à la blessure au bas du corps l’ayant tenu à l’écart depuis le 21 février. Ce jour-là, Hart a cédé trois fois en neuf tirs dans un revers de 5 à 1 contre le Canadien de Montréal et a été chassé au milieu de la première période. Pour sa part, Patrick pourrait disputer la rencontre de mercredi face aux Capitals de Washington. Le joueur d’avant a été blessé au haut du corps quand il a été atteint à la tête par un tir de Cal Clutterbuck durant le match de dimanche contre les Islanders de New York. Enfin, Voracek pourrait patiner jeudi, lui qui discutera avec les médecins la veille. Touché au bas du corps, il a raté sa première joute en 242 affrontements, dimanche. Occupant le 10e rang de l’Association de l’Est, les Flyers accusaient un retard de cinq points sur une place en séries éliminatoires en date de mardi.

Une récompense pour Garret Sparks

Le gardien des Maple Leafs de Toronto Garret Sparks a accepté mardi un nouveau contrat d’un an, d’une valeur de 750 000 $.

Substitut de Frederik Andersen, l’Américain de 25 ans possédait une entente de deux ans qui devait prendre fin au terme de la présente saison. Il touche 675 000 $ en 2018-2019 et était admissible au statut de joueur autonome avec compensation.

Sparks a conservé une fiche de 7-5-1, une moyenne de buts alloués de 3,09 et un taux d’efficacité de ,902 depuis le début de la campagne, réalisant un blanchissage en 14 matchs. L’année passée, il a obtenu le titre de gardien par excellence de la Ligue américaine avec les Marlies de Toronto, aidant ceux-ci à remporter la coupe Calder.

Brian Dumoulin en avance sur Kristopher Letang

Les défenseurs Brian Dumoulin et Kristopher Letang ont participé à l’entraînement matinal des Penguins de Pittsburgh, mardi, sauf que le second d’entre eux portait un chandail interdisant les mises en échec.

Letang se remet d’une blessure au haut du corps, résultat d’une mêlée ayant suivi un coup asséné par l’attaquant des Flyers de Philadelphie Wayne Simmonds à l’endroit de Dumoulin, le 23 février. Ce dernier a d’ailleurs subi une commotion cérébrale sur la séquence.

«Un de nos joueurs a été frappé et je pense que ce geste était illégal. Évidemment, il fallait que j’intervienne, c’était la chose à faire. Si je bloque un tir et que je subis une fracture de la jambe, allez-vous me conseiller de ne plus arrêter des lancers?», a déclaré Letang au compte Twitter de son club.

Cette saison, le Québécois a récolté 15 buts et 38 mentions d’aide pour 53 points en 60 parties. De son côté, Dumoulin a inscrit 21 points, dont deux filets, en 62 rencontres.

L’absence des deux joueurs n’a pas empêché les Penguins de malmener le Canadien de Montréal 5 à 1, samedi. La formation de la Pennsylvanie avait rendez-vous avec les Panthers de la Floride mardi soir.