Alexis Shank intraitable à Rimouski

Le gardien Alexis Shank n’a été déjoué qu’une fois sur 37 tirs et les Saguenéens de Chicoutimi ont défait l’Océanic 4 à 1, mardi à Rimouski.

Son vis-à-vis, Tristan Bérubé, a connu une soirée plus difficile en cédant trois fois sur 22 lancers.

Hendrix Lapierre et Justin Ducharme ont tous deux obtenu un but et deux mentions d’aide pour les visiteurs. Vladislav Kotkov et Jérémy Diotte (filet désert) ont aussi trouvé le fond du filet.

La maigre réplique de l’Océanic est venue du bâton d’Anthony Gagnon.

Il s’agit de la première fois depuis le 12 janvier qu’Alexis Lafrenière, deuxième meilleur pointeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, est blanchi de la feuille de pointage quand l’Océanic joue à domicile.

Alexis Gravel a le meilleur sur les Olympiques

À Gatineau, Alexis Gravel a repoussé les 22 tirs des Olympiques et les Mooseheads de Halifax l’ont emporté 1 à 0.

Il s’agit du cinquième blanchissage du gardien de 18 ans depuis le début de la campagne 2018-2019.

Son vis-à-vis, Jones Creed, a très bien fait malgré la défaite. Ce dernier a reçu pas moins de 41 tirs et uniquement cédé sur un lancer de Keith Getson, lors du troisième vingt. Arnaud Durandeau et Benoit-Olivier Groulx ont obtenu les mentions d’aide.

Cette réussite a d’ailleurs été inscrite alors que les Mooseheads évoluaient en avantage numérique.