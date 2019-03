Zakaria Diallo à la hauteur des attentes

Publié aujourd'hui à 14h45

Mis à jouraujourd'hui à 14h53

La MLS est enfin de retour! Il est toujours excitant de revoir les joueurs en action, mais aussi de découvrir le nouveau visage de certaines équipes.

Durant cette première semaine d’activité, toutes les formations du circuit Garber ont marqué au moins un but à l’exception d’Atlanta United. Il est quand même ironique de voir l’équipe qui a marqué le plus de buts l’an dernier être blanchie dès le départ. Malgré ce premier faux pas, ce serait très surprenant de ne pas voir Atlanta être encore une force cette année dans la MLS.

Josef Martinez sera très certainement encore une menace et les partisans de l’équipe de la Géorgie ne devraient pas avoir à attendre trop longtemps avant de pouvoir célébrer un premier but de leurs favoris. Atlanta a encore tous les atouts pour remporter la Coupe MLS cette saison.

Diallo à la hauteur des attentes

Quelle joie de voir l’Impact triompher pour une première fois à San Jose! Le Bleu-blanc-noir a démarré la saison en force et Zakaria Diallo s’est illustré à son premier départ. Après avoir manqué la dernière saison en raison d’une blessure au tendon d’Achille, le Français a effectué une belle entrée samedi. Il a notamment habilement préparé le but de Saphir Taïder dans ce qui constitue, à mon avis, la passe de la semaine dans le circuit.

Les attentes étaient élevées à son endroit l’an dernier et ce premier aperçu ne déçoit pas. Rod Fanni a certainement été un joueur efficace en 2018 à l’arrière, mais Diallo pourrait rapidement le faire oublier en plus d’apporter un peu plus d’offensive. Il sera intéressant de le suivre lors des prochains matchs, notamment sur les coups de pied arrêtés.

La classique hivernale du soccer

L’un des matchs les plus excitants du week-end fut certainement celui disputé au Colorado entre les Rapids et les Timbers. Il s’agit de la rencontre la plus froide de l’histoire de la MLS, alors que le mercure oscillait autour de -8 degrés Celsius.

Après avoir conclu la saison 2018 au 11e et avant-dernier rang de l'association de l’Ouest, les Rapids ont un visage différent cette saison avec les acquisitions de Kei Kamara, Diego Rubio, Nicolas Mezquida, Keegan Rosenberry et Benny Feilhaber. C’est toutefois le jeune Brésilien de 22 ans Andre Shinyashiki qui s’est démarqué en égalant la marque dans les arrêts de jeu.

WHAT. A. NIGHT.



The rookie @AShinyashiki9 caps #SnowClasico3 with a goal in the dying moments!!!!! pic.twitter.com/WRsyk9uUUv — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) 3 mars 2019

Des débuts plus modestes

Le FC Cincinnati a été défait 4-1 par les Sounders de Seattle à ses débuts dans la MLS. Il serait étonnant de voir la formation de l’Ohio connaître un départ aussi retentissant que celui d’Atlanta et de Los Angeles, l’an dernier. Malgré tout, Leo Bertone a marqué le premier but de l’histoire de l'équipe de très belle façon.

An epic finish by Leo Bertone that will forever be remembered in #FCCincy history. #IgniteUnite pic.twitter.com/63jlVESFwR — FC Cincinnati (@fccincinnati) 3 mars 2019

«L’effet de la Ligue des champions»

Toutes les équipes impliquées dans la ligue des champions ont subi la défaite ce week-end. Encore une fois, «l’effet de la Ligue des champions» se fait sentir en ce début de saison.

Ces joueurs qui ont épaté lors de la première semaine

Efrain Alvarez

Peut-il être le prochain Alphonso Davies? Aux dires de Zlatan Ibrahimovic, il est le «meilleur jeune talent de la ligue.» Le milieu de terrain de 16 ans a été impressionnant à son premier match en se faisant d'ailleurs complice du but vainqueur de l'attaquant vedette du LAFC. Encore une fois, la MLS développera en Alvarez un talent qui va vraisemblablement poursuivre sa carrière avec l'une des grandes équipes européennes ensuite.

Alexandru Mitrita

Le NYCFC a-t-il trouvé le remplaçant de David Villa? Mitrita semble être une version 2.0 de Sebastian Giovinco. Du haut de ses 5 pieds et 4 pouces, il était partout sur le terrain lors du verdict nul de 2-2 face à Orlando.

Jordan Morris

Après avoir raté la dernière saison en raison d’une blessure à un genou, Morris a marqué deux buts à son premier match. Il est bon de voir un joueur effectuer un tel retour après une importante blessure. Il apporte de la vitesse et de l’énergie aux Sounders.