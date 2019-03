Un troisième joueur désigné pour le Toronto FC

Le Toronto FC a embauché lundi le milieu de terrain Alejandro Pozuelo, qui est devenu le troisième joueur désigné de l’organisation.

L’Espagnol de 27 ans a été obtenu par le biais d’un transfert de la formation belge KRC Genk. Avec cette organisation, il a inscrit 25 buts et 60 mentions d’aide en 175 matchs, toutes compétitions confondues, depuis sa signature de contrat en août 2015. Son ancienne formation domine d’ailleurs la première division de Belgique avec 59 points cette saison.

«Alejandro est un excellent joueur ayant l’habileté de créer des occasions de marquer et de compter des buts, a déclaré le directeur général du Toronto FC, Ali Curtis, dans un communiqué. Il est le meilleur au sein de l’équipe de pointe du plus haut niveau en Belgique. [...] Il s’agit d’un ajout important à un groupe de qualité et cela nous rendra plus forts.»

Michael Bradley et Jozy Altidore sont les deux autres joueurs désignés du club. Toronto a amorcé la campagne 2019 de la Major League Soccer avec un gain de 3 à 1 contre l’Union de Philadelphie, samedi.