Les Sharks seront «très prudents» avec Erik Karlsson

Erik Karlsson n’a pas disputé les deux derniers matchs des Sharks de San Jose à cause d’une blessure à l’aine semblable à celle qui lui a fait rater plusieurs rencontres plus tôt cette année.

«C’est une version de la même blessure, a expliqué l’entraîneur-chef des Sharks, Peter DeBoer, au site de la Ligue nationale. Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit une blessure à long terme. Il n’aura pas besoin d’être opéré. Toutefois, nous serons très prudents pour nous assurer que tout soit correct.»

Karlsson a raté neuf parties entre le 19 janvier et le 14 février à cause d’une première blessure à l’aine. Il est revenu au jeu le 16 février, mais il a été blessé de nouveau le 23 février. Il a ensuite aggravé cette seconde blessure trois jours plus tard, contre les Bruins de Boston. Il n’a pas rejoué depuis.

En tout, le défenseur étoile a raté 14 matchs cette saison. Les Sharks se sont bien débrouillés en son absence, maintenant une fiche de 10-3-1 pendant cette période.

En 52 parties, Karlsson a amassé 45 points, dont trois buts. Les Sharks, quant à eux, occupent le deuxième rang de la section Pacifique, derrière les Flames de Calgary.