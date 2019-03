«C'est de la torture» - Michael Raffl

Plongé dans l’incertitude avant la date limite des transactions, Michael Raffl était fou de joie quand il n’a pas été échangé par les Flyers de Philadelphie, le 25 février.

«C’est comme l’école. Tu attends que le cours finisse et cela semble interminable, a imagé l’attaquant au site philly.com. C’est en dehors de ton contrôle. Tu ne ressens pas seulement de la nervosité dans ces situations, c’est de la torture.»

Raffl, qui compte 15 points, dont cinq buts, à sa fiche en 52 parties cette saison, peut devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet. Il n’est donc pas étonnant que son nom ait circulé dans les rumeurs de transaction.

Toute la tension qu’il avait accumulée s’est volatilisée quand il a appris qu’il ne changerait pas d’adresse.

«J’ai dormi comme un bébé cette nuit-là, a-t-il reconnu. J’ai dormi pendant plusieurs heures parce que j’étais épuisé. Quand je me suis réveillé, je n’en revenais pas à quel point j’étais encore fatigué. C’est à cause du stress. Je suis très heureux d’être ici.»

Polyvalent

Raffl occupe normalement une place au sein du quatrième trio des Flyers. Il est toutefois capable de jouer un rôle plus important si les circonstances l’exigent.

Comme Jakub Voracek a dû rater le match de dimanche contre les Islanders de New York, remporté 4 à 1 par les Flyers, l’Autrichien de 30 ans a eu la chance de patiner aux côtés de Sean Couturier et d'Oskar Lindblom.

«Il est polyvalent et nous essayons d’en profiter, a dit l’entraîneur-chef des Flyers, Scott Gordon, à propos de Raffl. Il est capable de jouer à l’aile gauche et à l’aile droite. Il a certaines habiletés et il peut aussi jouer le rôle d’un attaquant de puissance. Il est gros, il est fort et il est actif en échec-avant.»

Raffl a obtenu deux aides depuis que la date limite des transactions est passée. Même s’il est heureux de toujours défendre les couleurs de l’équipe avec qui il a entamé sa carrière dans la Ligue nationale de hockey en 2013-2014, il sait que sa situation sera de nouveau incertaine au terme de la campagne.

«C’est la seule organisation que je connais, a-t-il dit. J’en suis à ma sixième année et j’adore ça. J’aime les gars, je me suis fait de très bons amis, mais c’est la "business".»

Belle séquence

Toujours dans la course aux séries, les Flyers n’ont encaissé qu’un revers, en prolongation, à leurs cinq derniers matchs.

Ils accusent un retard de cinq points sur les Penguins de Pittsburgh et le Canadien de Montréal, qui occupent les deux places d’équipes repêchées dans l'Association de l’Est. Ils ont disputé le même nombre de parties (66) que le CH, mais une de plus que les Penguins.