Aaron Judge prédit un autre record des Yankees

Les Yankees de New York ont établi une marque du baseball majeur en cognant 267 longues balles en 2018 et d’après leur joueur-vedette Aaron Judge, ce record pourrait être relégué aux oubliettes rapidement.

D’ailleurs, celui-ci semblait en grande forme durant la rencontre préparatoire de dimanche face aux Tigers de Detroit. Judge a expédié deux tirs hors des limites du terrain, contribuant au total de six circuits des Bombardiers du Bronx. Cette performance collective pour le moins éclatante constitue un aperçu de ce qui attend les partisans new-yorkais, selon le numéro 99, auteur de 52 coups de quatre buts en 2017.

«Si toute l’équipe reste en santé, nous allons fracasser cette marque de l’an passé, a-t-il affirmé au site MLB.com. Nous avons une bonne formation, plusieurs de nos gars frappent solidement la balle. Quand ils touchent celle-ci, elle voyage loin. Nous formons un club motivé et nous sommes prêts.»

Son coéquipier Brett Gardner est du même avis.

«Nous allons en réussir davantage cette saison, a-t-il prédit. Globalement, je pense que nous pouvons être meilleurs en attaque. Évidemment, il y a des joueurs qui nous ont manqués l’année dernière : Gary Sanchez, Greg Bird et Judge qui a été à l’écart pendant un certain temps. Collectivement, je m’attends à une meilleure offensive, on va marquer plus de points.»

Bien en forme

Ayant subi une opération à l’épaule gauche en novembre 2017, Judge a ensuite subi une fracture au poignet quand il fut atteint par un tir en juillet. Tout cela est désormais derrière lui et il peut travailler plus efficacement sur son élan au bâton.

«Je crois qu’il a eu de bonnes présences à la plaque dès le début du camp. Avec un compte de deux prises, son approche est très bonne. Contrairement aux autres, il peut claquer un circuit au champ opposé, a affirmé le gérant Aaron Boone. Il est spécial et en ayant pu s’entraîner au lieu d’être en rééducation, il se trouve dans une situation avantageuse.»

En bref

Dans les matchs hors-concours à l’affiche lundi, les Astros de Houston ont vaincu les Braves d’Atlanta 4 à 3. Le Québécois Abraham Toro a évolué au troisième coussin et a été retiré sur un roulant à sa seule apparition au bâton en neuvième manche.