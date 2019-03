Ayant joué un rôle majeur dans ce gain de 2-1 de l’Impact de Montréal sur les Earthquakes de San Jose, le milieu de terrain Saphir Taïder peinait à cacher sa joie après le match.

Après tout, un but et une passe décisive dans une victoire lors d’un premier match de la saison... Difficile d’espérer mieux!

«C’est probablement l’une de mes plus belles victoires ici», a lancé, sans détour, le numéro 8 en entrevue avec Nicolas A Martineau.

«C’est une grosse victoire à l’extérieur. Notre état d’esprit était irréprochable. C’est un groupe qui se construit depuis un an et nous sommes vraiment contents d’avoir gagné.»

Un but qui vaut son pesant d’or

Taïder, on le disait, a connu un gros match. Mais comment a-t-il vécu la séquence qui a mené au but qu’il est parvenu à inscrire en fin de première mi-temps?

«Je vois Zakaria Diallo prendre le ballon, puis je lui fais un appel. Il m’a dit par après qu’il a entendu mon appel. Donc, il m’envoie un super ballon dans les pieds, puis il ne me reste qu’à finir!»

Retrouver la famille

Après avoir passé le dernier mois et demi loin de leur famille, les joueurs du Bleu-Blanc-Noir pourront, à leur grand bonheur, rentrer quelques jours à Montréal pour retrouver leurs proches.

«C’est un mois et demi difficile. Nous sommes loin de nos familles, de nos enfants, de nos amis... Alors cette victoire, c’est pour eux! On embrasse tout le monde et on est contents!»