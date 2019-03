Le malheur des Jackets fait le bonheur des Canadiens

Blake Wheeler a marqué quatre buts, dimanche soir, à Columbus, pour mener les Jets de Winnipeg à un gain de 5 à 2 devant les Blue Jackets.

Cette défaite, une deuxième en autant de jours pour la troupe de John Tortorella, permet au Canadien de Montréal de conserver le dernier laissez-passer pour les séries dans l'Association de l'Est.

Les Blue Jackets sont à deux points des Penguins de Pittsburgh et du Canadien, respectivement septièmes et huitièmes dans l’Est avec 77 points.

Blanchis 4 à 0 par les Oilers d’Edmonton samedi à Columbus, les Jackets tenteront de rebondir mardi à Newark face aux Devils du New Jersey.

Ils livreront ensuite un programme double aux Penguins, un rival direct dans la course aux séries dans l’Est. Le premier duel aura lieu jeudi en Pennsylvanie et le second samedi, en Ohio.

Wheeler brille

Les Jets peuvent remercier leur capitaine pour cette victoire à Columbus. Wheeler a inscrit quatre buts, dont trois en troisième période. Il a toutefois marqué son dernier but de la rencontre, son 17e de la saison, dans un filet désert.

C’est la troisième fois dans sa carrière que Wheeler inscrit au moins trois buts dans une rencontre.

Connor Hellebuyck a également rendu de précieux services aux visiteurs en repoussant 40 des 42 tirs des Blue Jackets. Le gardien de 25 ans avait raté le dernier match des siens en raison d’un virus.

Les Jets étaient néanmoins privés de l’attaquant Adam Lowry, suspendu pour deux matchs en raison d’un coup de bâton donné à Filip Forsberg lors du match de vendredi contre les Predators de Nashville.

Du côté de l’équipe locale, Artemi Panarin a obtenu deux mentions d’aide. Il a contribué aux réussites de Nick Foligno et de Seth Jones.

Devant le filet, Sergei Bobrovsky a cédé quatre fois sur 25 lancers.