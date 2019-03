Le Lightning rejoint les Red Wings de 1995-1996

Le Lightning de Tampa Bay a remporté une 50e victoire cette saison, samedi, alors qu’ils ont pris la mesure des Sénateurs d’Ottawa, 5-1.

La formation de la Floride a réussi cet exploit à son 66e match, égalant la marque des Red Wings de Detroit de 1995-1996, qui étaient, jusque là, l’équipe la plus rapide à triompher à 50 occasions lors d’une saison.

Ainsi le Lightning a une fiche de 50-12-4. Après 66 matchs en 1995-1996, les Wings avaient une fiche de 50-12-4 (où le 4 représente les matchs nuls et non les défaites en prolongation) et n’ont perdu qu’une seule autre rencontre pour avoir un dossier final de 62-13-7. Ces 62 victoires représentent un record de la LNH.

Avec maintenant 106 points, l’attaquant du Lightning Nikita Kucherov n’est qu’à deux points du record d’équipe détenu par Vincent Lecavalier (108 en 2006-2007).