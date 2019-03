Lafrenière atteint le cap des 100 points face aux Cataractes

RIMOUSKI – Comme l’ont fait Sidney Crosby, Vincent Lecavalier et Brad Richards au même âge à Rimouski, Alexis Lafrenière a atteint le cap des 100 points à 17 ans dans l’uniforme de l’Océanic. Grâce à ses quatre mentions d’aide, le prolifique attaquant a aidé son équipe à l’emporter 7-5 sur les Cataractes de Shawinigan, dimanche après-midi, au Colisée Financière Sun Life.

Lafrenière a réussi l’exploit en participant au 34e but de la saison d’Olivier Garneau en première période. Il s’est de nouveau fait complice de son coéquipier quelques minutes plus tard, avant de récolter deux autres mentions d’aide sur les filets de Radim Salda et Jimmy Huntington.

À travers la LHJMQ, Alexis Lafrenière devient le 7e joueur dans les 15 dernières années à réussir pareil exploit. Outre Crosby, le club sélect comprend Claude Giroux, François Bouchard, Jonathan Huberdeau, Jonathan Drouin et Nikolaj Ehlers.

Avec maintenant 103 points à sa fiche, la fierté de Saint-Eustache s’approche à un point de Peter Abbandonato, des Huskies de Rouyn-Noranda, dans la course au premier rang des meilleurs marqueurs du circuit Courteau.

Plus de responsabilités

«C’est le fun de franchir ce cap-là, mais mes coéquipiers ont joué un grand rôle là-dedans, a indiqué Lafrenière. Je dois encore m'améliorer sur 200 pieds. Serge (Beausoleil) me donne plus de responsabilités, ce qui me permet d’avoir plus de temps de glace. Ce n’est pas encore parfait, mais j’essaie d’être conscient de mon jeu sans la rondelle.»

Pour sa part, Huntington a été nommé la première étoile de la rencontre. En plus de son but, le nouvel espoir du Lightning de Tampa Bay a récolté trois passes. Les autres buts de Rimouski appartiennent à D’Artagnan Joly, Jeffrey Durocher et Jordan Lepage. La réplique des Cataractes a été assurée par Jérémy Martin avec un doublé, Jérémy Manseau, Charles Beaudoin et Xavier Bourgault.

***************

Mathieu Marquis se dresse devant les Mooseheads



Agence QMI

Mathieu Marquis a brillé devant la cage des Foreurs, dimanche, à Val-d’Or. En repoussant 48 des 50 tirs auxquels il a fait face, le gardien de 20 ans a joué un rôle déterminant dans la victoire de 3 à 2 de l’équipe locale sur les Mooseheads de Halifax.



Sur le plan offensif, c’est Jacob Gaucher qui a fait la différence en marquant son 10e but de la saison en milieu de troisième période. Ivan Kozlov et Maxence Guenette ont été les autres marqueurs pour les Foreurs.

Du côté des Mooseheads, Keith Getson et Joel Bishop ont touché la cible. Pour sa part, le gardien Cole McLaren a repoussé 26 des 29 lancers des Foreurs.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Saint John, Mikhail Abramov a inscrit deux buts et une mention d’aide dans la victoire de 7 à 2 des Tigres de Victoriaville face aux Sea Dogs. Egor Serdyuk s’est également illustré en amassant trois mentions d’aide.

À Sydney, Mika Cyr a réussi un tour du chapeau dans un gain de 10 à 3 des Wildcats de Moncton devant les Screaming Eagles du Cap-Breton.

À Gatineau, Lukas Cormier a marqué deux buts, dont celui de la victoire en prolongation, pour permettre aux Islanders de Charlottetown de l’emporter 3 à 2 devant les Olympiques.