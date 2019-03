Peu d’équipes ont pu contenir les surprenants Hurricanes de la Caroline durant les dernières semaines et il reste à voir si les hommes de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour continueront d’accumuler les victoires pour accéder aux séries éliminatoires.

Grâce à un gain de 4 à 3 en prolongation contre les Panthers de la Floride, samedi, les «Canes» occupent le troisième rang de la section Métropolitaine. Avec cinq triomphes consécutifs, il n’y a pas de raison pour la «Bunch of Jerks» de ne pas être optimiste et en confiance, même si certaines soirées peuvent être plus difficiles.

«Vendredi [dans une victoire de 5 à 2 aux dépens des Blues de St. Louis], nous avons accompli presque tout à la perfection et ce fut probablement notre meilleure partie de la saison. Cette fois, ç’a été l’une de nos pires et il y aura certainement des leçons à inculquer, a indiqué Brind’Amour après la rencontre à Sunrise. Toutefois, ce groupe parvient à trouver les solutions pour gagner des matchs.»

«Il y a 82 matchs au calendrier et à quelques reprises, vous allez gagner des joutes que nous ne devriez pas, tandis que vous allez en perdre d’autres que vous méritiez de remporter, avait de son côté mentionné le joueur d’avant Justin Williams au quotidien The News & Observer la semaine dernière. La chose la plus importante, c’est que les équipes de séries éliminatoires remportent la majorité de ces matchs.»

La contribution d’Aho

Avec une fiche de 21-6-1 depuis le 31 décembre, la Caroline a emprunté la bonne voie pour se faufiler jusqu’en séries. Pour cela, elle doit une fière chandelle à l’attaquant Sebastian Aho, qui compte 73 points, dont 27 buts, en 65 sorties cette saison. Il a d’ailleurs touché la cible en temps supplémentaire pour porter à trois sa séquence de rencontres avec au moins un but.

«Il fait tout de la bonne façon présentement, mais vous pouvez toujours exiger plus. Il s’attend à davantage chaque fois et c’est ce que nous apprécions chez lui», a expliqué le vétéran Jordan Staal à propos d’Aho.

«Vous ne pouvez pas prévoir beaucoup plus que ce qu’on a vu de sa part cette année, a nuancé Brind’Amour. Il a accompli tout ce qu’on lui a demandé de faire.»