Une victoire sans appel pour les Remparts

Patrick Roy avait exhorté ses joueurs à l’entraînement d’être plus menaçants autour du filet adverse. Ils ont saisi le message en signant leur plus éclatante victoire de la campagne par 7 à 1 aux dépens des Olympiques de Gatineau, vendredi soir, au Centre Vidéotron.

Si les Remparts ont dominé l’ensemble de la rencontre, leurs rivaux de l’Outaouais ont connu une soirée difficile au bureau en décochant à peine 14 lancers sur Carmine-Anthony Pagliarulo. À se demander s’il y avait deux clubs sur la patinoire!

«On a connu un fort match offensivement. Les quatre trios ont bien travaillé et la qualité de nos tirs était de loin supérieure. Notre gardien a été très bon en début de match où ça aurait pu être un début différent si Pag n’avait pas fait les arrêts qu’il a faits. Par la suite, on dirait que ça a donné de la confiance à l’équipe», a claironné l’entraîneur-chef et directeur général des Diables rouges.

Grouchy sort de sa torpeur

Le duo formé par Matthew Grouchy (2 buts et 2 passes) et Andrew Coxhead (2 buts et 1 passe) a étourdi les joueurs des Olympiques. L’autre compagnon, Samuel Dickner, a récolté une aide. Le natif de Labrador City savait mieux que quiconque qu’il se devait d’aider les siens sur la feuille de pointage.

«Personnellement, je n’avais pas joué mon meilleur match mardi contre Drummondville et c’est bien de rebondir. Tout le monde était à son mieux. Tous les joueurs ont un sourire dans le vestiaire! Il faut garder ce rythme dimanche contre Baie-Comeau», a lâché Grouchy, qui n’avait enfilé l’aiguille qu’une fois à ses 21 sorties précédentes.

«Ce sont deux joueurs dont on a besoin qu’ils soient les meilleurs. Dans le dernier mois, les deux ont été comme -9 [Grouchy] et -7 [Coxhead]. Si on veut avoir une chance de surprendre en séries, ils ne peuvent pas être dans les moins et se doivent d’être des joueurs dominants soir après soir», a renchéri Roy.

Dans l’autre vestiaire, Éric Landry n’est pas passé par quatre chemins devant les représentants de la presse écrite.

«Oui, c’est une sortie à oublier. Il y avait aucun effort de notre part. Pour gagner des matchs, il faudra commencer par gagner nos batailles à un contre un et on en n’a pas gagné une de la soirée. Puis, j’ai trouvé que Québec était prêt. Ils nous ont mis beaucoup de pression avec leur vitesse», a soufflé le pilote des Olympiques, dont la troupe encaissait un troisième revers de suite.

En vitesse

Employé comme septième défenseur pour sa rentrée, Romain Rodzinski a obtenu un premier point dans la LHJMQ en se faisant complice du deuxième but de Matthew Grouchy, le septième des Remparts. Et la rondelle du jeu a été récupérée par l’un de ses coéquipiers. «Je l’ai adoré. Il a bien fait. Il n’a pas joué depuis le mois de novembre, alors c’est incroyable», a souligné Roy... L’attaquant Joseph Veleno (Drummondville), le défenseur Noah Dobson (Rouyn-Noranda) et la recrue Egor Serdyuk (Victoriaville) ont été nommés joueurs du mois de février... Le Drakkar de Baie-Comeau sera en ville dimanche après-midi pour un duel prévu à 15 h à l’amphithéâtre de Limoilou...