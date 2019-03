Mikko Koskinen fait une faveur au CH

Les Blue Jackets ont été blanchis 4 à 0 par Mikko Koskinen et les Oilers d’Edmonton, samedi après-midi, à Columbus. Cette défaite permet au Canadien de Montréal de souffler un peu dans sa course éreintante pour une place en séries éliminatoires dans l’Association de l’Est.

Les Blue Jackets avaient deux points de retard sur le Tricolore avant le match présenté en soirée entre le Canadien et les Penguins. Columbus a toutefois deux matchs en main sur Montréal.

«Nous allons passer par-dessus [ce match], a lancé l’entraineur-chef des Jackets, John Tortorella. Je ne vais pas commencer à le décortiquer, à dire ce qui a été bien et mauvais. Nous jouons demain [dimanche]. Mémoire à court terme. Nous allons passer par-dessus.»

Du côté des Oilers, qui se retrouvaient à cinq points d’une place en séries dans l’Ouest, cette victoire permettra peut-être de fouetter les troupes.

«C’est une autre bonne performance d’équipe, a dit l’entraineur des Oilers, Ken Hitchcock. On ne va pas lâcher. On ne sait jamais combien de temps ça va prendre pour que les pièces tombent en place, mais cette équipe joue très bien présentement.»

Brio de Draisaitl et McDavid

Leon Draisaitl et Connor McDavid ont encore une fois porté les Oilers sur leurs épaules à Columbus en récoltant chacun trois points. McDavid a atteint le cap des 90 points cette saison et Draisaitl, celui des 80 points. Ce dernier a également marqué son 40e but de la campagne.

«Sur le plan individuel, c’est bon pour ces deux gars. Mais à l’évidence, ils nous ont aidés à obtenir la victoire et c’est ce qui est le plus important», a commenté Ryan Nugent-Hopkins.

Pour sa part, Koskinen a repoussé 30 tirs pour signer son quatrième blanchissage de la saison. «Je suis particulièrement heureux de la manière dont l’équipe a joué devant moi», s’est contenté de dire Koskinen.

Zack Kassian, Josh Currie et Alex Chiasson ont aussi réussi à déjouer Sergei Bobrovsky, qui a fait face à 19 lancers. En relève, Joonas Korpisalo a réalisé cinq arrêts.