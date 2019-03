Canadiens : ne rien laisser à Crosby et sa bande

Au plus fort d’une lutte pour une place en éliminatoires, les Canadiens et les Penguins de Pittsburgh disputeront un match digne des séries à Montréal, ce soir.

Voyez cette confrontation à TVA Sports dès 19h. Un avant-match vous sera présenté à 18h.

À un mois de la danse printanière, seulement deux points séparent les deux rivaux.

Au lendemain de sa victoire chez les Rangers de New York, le Bleu-blanc-rouge (77 points) n’a pas le droit à l’erreur, puisque la bande de Sidney Crosby (75 points), qui a un match en main, pourrait lui ravir son premier rang chez les équipes repêchées et l’exclure des deux places parmi le quatrième as de l’Association de l’Est.

Le capitaine Crosby, soit dit en passant, vient de coller trois soirées de deux points consécutives (trois buts, trois aides). Il est sans contredit le joueur que devra contenir la brigade défensive montréalaise.

Une victoire des «Pens» et des défaites des Hurricanes de la Caroline (76 points) et des Blue Jackets de Columbus, en après-midi, leur permettrait de gagner le troisième rang de la Métropolitaine.

La Caroline serait alors décalée à un rang du quatrième as, et ce au détriment du CH, qui effectuerait une chute au classement.

Avec 221 buts marqués en 64 parties, les Penguins représentent une machine offensive bien rodée et leur attaque massive y est pour beaucoup : avec une efficacité de 25%, l’attaque à cinq de Pittsburgh se classe au sixième rang du circuit.

En revanche, Montréal a beau être quasi amorphe à cinq contre quatre, l’équipe ne s’en laisse pas imposer en infériorité comme le démontre son efficacité de 80,3% (14e rang, LNH).

Le 6 octobre dernier, le Tricolore avait signé une victoire écrasante de 5-1 contre ces mêmes Penguins au PPG Paints Arena.

Paul Byron avait alors sonné la charge avec deux buts et trois points. Artturi LEhkonen – qui est en panne sèche depuis décembre – et le défenseur Jeff Petriy avaient tous deux obtenu deux aides.

Une semaine plus tard, les hommes de Claude Julien ont signé un gain de 4-3 en tirs de barrage. Tomas Tatar s'était illustré avec deux filets.