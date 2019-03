À TVA SPORTS : Earthquakes – Impact

11' Magnus Eriksson décoche, des 20 mètres, une frappe du gauche qui trompe Evan Bush. 1-0 San Jose!

8' Bacary Sagna y va d'un centre de qualité, mais ni Nacho Piatti, ni Saphir Taider ne peuvent concrétiser.

0' Début du match.

Au terme d’un camp d’entraînement aussi éreintant que concluant, l’Impact de Montréal entame ce soir sa saison à San Jose face aux Earthquakes.



«Enfin!», diront certains. Oui, mais à condition que le onze montréalais soit en mesure de poursuivre le bon travail amorcé en phase de préparation.



À quelques minutes de la rencontre, l’équipe a annoncé le onze partant qui sera envoyé dans la mêlée par l’entraîneur Rémi Garde.

VOTRE PREMIER XI PARTANT DE LA SAISON @MLS 2019

YOUR FIRST STARTING XI OF THE 2019 #MLS SEASON



Ça commence dans une heure contre @SJEarthquakes



We kick off in an hour v #Quakes74