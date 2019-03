Voici les cinq plus beaux arénas de la LHJMQ

Souvent considérée comme l’enfant pauvre de la Ligue canadienne de hockey en raison de ses amphithéâtres désuets, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) est en train de renverser la tendance depuis quelques saisons.

À Moncton, les Wildcats ont inauguré un bâtiment flambant neuf en plein centre-ville en début de saison alors que les premières pelletées de terre ont enfin eu lieu à Gatineau pour remplacer le vétuste Centre Robert-Guertin.

Après avoir présenté les cinq pires arénas la semaine passée, «Le Journal de Québec» a dressé le palmarès des cinq plus beaux édifices de la LHJMQ avec l’aide des journalistes Roby St-Gelais (Le Journal de Québec) et Mikaël Lalancette (TVA Sports) en se basant sur les critères suivants: les installations, l’environnement et l’emplacement géographique.

1. Centre Avenir

Année d’ouverture : 2018

Équipe : Wildcats de Moncton

Inauguré en septembre dernier, le Centre Avenir, qui contient 8800 places, est l’endroit par excellence pour assister à un match de la LHJMQ. Installations à la fine pointe, spacieux, vaste hall d’entrée avec fenestration, un vestiaire aux allures de la LNH pour les Wildcats, aménagement extérieur unique; rien n’a été négligé. De plus, son emplacement en plein centre-ville à proximité de plusieurs restaurants et hôtels fait le bonheur des visiteurs.

2. Centre Vidéotron

Année d’ouverture: 2015

Équipe : Remparts de Québec

Construit pour accueillir un club de la LNH, l’endroit fait rêver, tellement qu’il pourrait même être considéré hors catégorie. Ses multiples concessions alimentaires, ses coursives ouvertes, son immense hall d’entrée, ses escaliers mécaniques et sa murale d’art numérique en font un lieu unique. Le vestiaire des Remparts est aussi impressionnant.

Plusieurs décrient cependant l’endroit où il a été érigé. Les bouchons de circulation sont fréquents sur les artères avoisinantes quand il y a foule.

3. Scotiabank Centre

Année d’ouverture : 1978

Équipe : Mooseheads de Halifax

Théâtre du prochain tournoi de la Coupe Memorial, l’endroit a du vécu et ça se ressent en parcourant les différents étages. Ses 10 500 sièges et ses nombreuses loges corporatives, en plus de sa localisation au centre-ville et de ses installations sportives récemment retapées, lui permettent de se glisser parmi les trois plus beaux amphithéâtres. On a déjà hâte en mai.

4. Harbour Station

Année d’ouverture : 1993

Équipe : Sea Dogs de Saint John

Jadis la résidence du club-école des Flames de Calgary dans la Ligue américaine, le Harbour Station a tous les atouts pour plaire aux joueurs et aux amateurs. Comme dans plusieurs arénas dans les Maritimes, du café de la populaire chaîne Tim Hortons y est même offert. Seul inconvénient : l’ambiance moribonde même quand les Sea Dogs logent parmi la crème, mais ça ne faisait pas partie des critères.

5. Centre Gervais Auto

Année d’ouverture : 2008

Équipe : Cataractes de Shawinigan

Plus de 10 ans après son ouverture, le Centre Gervais Auto fait toujours l’envie de plusieurs marchés dans la LHJMQ. On peut le considérer comme un mini-amphithéâtre de la LNH. Chaque siège offre une excellente vue sur la patinoire, et à l’exception du manque de salles de bain, tout y est. En prime, les partisans des Cats sont parmi les plus bruyants du circuit.

Mentions spéciales: Palais des sports de Sherbrooke et Colisée Desjardins de Victoriaville.