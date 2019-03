Le CH ne peut l'échapper au MSG

Les Canadiens de Montréal sont de retour en action, ce soir, pour y affronter les Rangers au mythique Madison Square Garden. Un match qu’il n’a pas droit d’échapper.

Il s’agira d’une autre confrontation face à une équipe de bas de classement, après celle de lundi contre les Red Wings de Detroit, que le Tricolore a remporté haut la main 8-1 au Little Caesars Arena.

C’était alors soir de première pour Andrew Shaw, auteur d’un truc du chapeau, et pour Max Domi, qui a établi des sommets personnels avec cinq points (2-3-5) et une fiche de +5.

Au plus fort de la course aux séries, Montréal (34-23-7) n’a qu’un point d’avance sur les Hurricanes de la Caroline et les Penguins de Pittsburgh (tous deux 74 points) au premier rang des équipes repêchées de l’Association de l’Est.

C’est catégorique, les hommes de Claude Julien ne peuvent se permettre de concéder deux points à l’équipe hôte.

Le 1er décembre dernier, le CH l’a emporté 5-2, mais les Rangers sont particulièrement forts contre l’attaque massive des Montréalais : New York ne leur a pas accordé de but en infériorité numérique dans 11 des 16 dernières rencontres entre les deux clubs (47-en-52, 90,4%).

Dans l’espoir de relancer sa troupe à 5 contre 4, jeudi, l’entraîneur-chef Claude Julien a muté le défenseur Shea Weber sur la deuxième unité à l’entraînement.

Carey Price (26-18-5) sera devant le filet des visiteurs.