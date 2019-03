F1: mission accomplie pour Racing Point

Malgré un chrono qui a placé Sergio Perez au 12e échelon sur 13 pilotes lors de la dernière journée d’essais hivernaux de Formule 1, vendredi à Barcelone, l’écurie Racing Point est extrêmement satisfaite du travail effectué.

Après huit jours d’essais, parsemés de quelques pépins, l’équipe de Lance Stroll passera maintenant en mode analyse des données en vue du premier Grand Prix de la saison, le 17 mars.

«Ce fut huit jours d’essais fructueux au cours desquels nous avons atteint tous nos objectifs principaux, s’est félicité Tom McCullough, directeur à l’ingénierie de performance de l’équipe, selon un communiqué. Nous avons été capables de nous forger une bonne compréhension de la monoplace RP19 et des cinq types de pneus qu’on va utiliser cette saison.»

Perez a effectué sa boucle la plus rapide en 1 min 17,791 s, lui qui s’est principalement concentré sur les longs relais. Il a par ailleurs complété 104 tours. Il attend maintenant avec impaction la première course de la saison pour avoir une meilleure idée des forces en présence.

«Maintenant, je suis extrêmement motivé: je ne peux plus attendre de courser! Entamer la saison avec quelques points serait bien, mais ce sera une longue saison. Nous devons aller à Melbourne et voir comment on se compare réellement aux autres équipes.»

Trois millièmes

Au cours d’une journée où pratiquement tous les pilotes ont chaussé les gommes les plus tendres de Pirelli (C5), Ferrari a une fois de plus terminé en tête. Sebastian Vettel a parcouru le tracé en 1:16,221, soit le meilleur tour des essais hivernaux.

Toutefois, le champion en titre Lewis Hamilton y est allé pour une première fois d’une tentative de tour rapide à bord de sa Mercedes et n’a accusé un retard que de trois millièmes de seconde sur Vettel.