Désordre général à Ottawa

Publié aujourd'hui à 14h27

Mis à jouraujourd'hui à 14h36

Ottawa est une ville superbe où il fait bon vivre. À mon humble avis, il s’agit de l’une des plus belles villes en Amérique du Nord.

J’y ai couvert ma première finale de la Coupe Stanley (2007) et j’ai fait mes premiers pas comme descripteur lors des matchs des Sénateurs. Je suis reconnaissant.

Au fil des ans, j’ai pu apprendre à connaître les gens de l’organisation. Des hommes et des femmes qui n’ont jamais eu peur de redoubler d’efforts dans le but de faire rayonner les Sénateurs partout à travers la Ligue nationale.

Mais là, j’éprouve un profond malaise et un pincement au cœur.

Les controverses et les décisions douteuses se multiplient. La dernière, c’est le congédiement de Guy Boucher. Une décision prise un mois avant la fin de la saison et quatre jours après la vente de feu de l’équipe à la date limite des transactions.

En 2017, Boucher a mené les Sénateurs à un but de la finale de la Coupe Stanley. Et je dois vous dire que déjà, lors de cette série contre les Penguins, nous avions des échos que tout ne tournait pas rond au sein de l’organisation. On entendait déjà qu’Erik Karlsson n’était plus sur la même longueur d’onde que le propriétaire Eugene Melnyk.

Puis, dans la cohue habituelle du 1er juillet, Daniel Alfredsson par voie de communiqué, annonçait qu’il quittait l’organisation des Sénateurs. Le meilleur joueur de l’histoire de l’organisation, l’ambassadeur parfait de l’équipe et aussi le grand ami d’Erik Karlsson décidait de quitter le navire. Tiens, tiens.

Puis, Guy Boucher s’est vu enlever dans les mois suivants Marc Methot, Kyle Turris, Dion Phaneuf, Mike Hoffman, Erik Karlsson, Matt Duchene, Ryan Dzingel et Mark Stone. Tous des dossiers qui sont devenus de grandes sources de distraction.

Depuis deux saisons, on demandait à Guy Boucher d’aller à la guerre chaque soir avec deux ou trois chars d’assaut alors que les autres équipes de la LNH en comptaient une vingtaine dans leur rang. C’était, c’est encore et ce sera encore un combat inégal dans une Ligue nationale où les bonnes équipes sont si nombreuses.

Avez-vous porté attention à l’équipe actuelle des Sénateurs? Certaines équipes de la Ligue américaine sont plus compétitives.

Boucher est un enseignant dans l’âme. C’est sa principale qualité et il était fait sur mesure, selon moi, pour accompagner les jeunes joueurs dans leur développement. Il avait besoin de temps et d’un vote de confiance. Il ne l’a pas obtenu.

Il devient donc le cinquième entraîneur-chef des Sénateurs à être congédié au cours des 10 dernières saisons. L’entraîneur-chef ne peut pas toujours être le problème lorsqu’une telle tendance s’observe.

Reconstruction ou sauver de l'argent?

Évidemment, le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, est à l’avant-scène. C’est lui publiquement qui annonce toutes les décisions. Cependant, je demeure persuadé qu’il n’est pas la personne à blâmer. Tout comme Guy Boucher, Dorion est une très bonne personne.

Je persiste à croire qu’il ne fait que répondre aux exigences excessives de son patron, le propriétaire Eugene Melnyk.

Dorion doit notamment manœuvrer avec une masse salariale très limitée. Présentement, l’équipe dépense 69 millions $. En réalité, 9,5 millions $ vont à Marian Gaborik et Clarke MacArthur qui sont sur la liste des blessés.

Puis, les Sénateurs paient 1,7 million du salaire actuel de Phaneuf et 2,5 millions pour le rachat du contrat d’Alexandre Burrows.

Donc, près de 14 millions $ pour des joueurs qui ne joueront plus jamais à Ottawa.

M. Melnyk parle de reconstruction. Moi, je me demande si M. Melnyk ne veut pas tout simplement économiser de l’argent. La question est légitime.

Qui voudra aller jouer à Ottawa avec toute cette confusion qui règne au sein de l’organisation? Pour y parvenir, les Sénateurs devront surpayer certains joueurs afin de les attirer.

Maintenant, les Sénateurs sont à la recherche du meilleur entraîneur pour diriger l’équipe. Pensez-vous vraiment qu’Alain Vigneault, Joel Quenneville ou encore Todd McLellan veulent travailler à Ottawa?

Le nouvel entraîneur aura besoin d’un contrat «béton» de plusieurs saisons s’il veut avoir de l’aisance afin de développer les jeunes joueurs.