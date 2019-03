Cette semaine dans l’univers de la WWE: le retour de Kevin Owens!

Publié aujourd'hui à 10h46

Mis à jouraujourd'hui à 10h55

Le Poing: nouvelles et opinions sur la WWE

Ça ne devait pas arriver avant WrestleMania, mais le Québécois Kevin Owens est finalement revenu à l’action mardi à SmackDown Live. Selon toute vraisemblance, l’idée originale devait être un match entre le champion de la WWE Daniel Bryan et Kofi Kingston à Fastlane le 10 mars prochain. Owens, qui aurait continué ses vignettes, serait revenu à Mania contre Bryan. Le tout aurait brusquement changé de direction alors qu’on a inversé les rôles. Owens va maintenant affronter Bryan à Fastlane. Il y a visiblement un buzz entourant Kingston depuis son Gauntlet match et l’Elimination Chamber, et si ça implique que Kingston remporte le titre à WrestleMania, ça aura été une bonne décision. Je crois qu’on pourrait aussi y aller avec un match triple menace incluant Owens. En fait, il reste une semaine avant Fastlane, le match triple menace pourrait aussi avoir lieu à ce moment-là.

Il est difficile de comprendre si Owens revient en babyface ou en heel. Il a été présenté par Vince McMahon, qui est clairement un heel ces temps-ci. Pour les fans, il vole à Kingston le moment qui devait lui appartenir. Par contre, il a fait équipe avec Kofi, on l’envoie contre Bryan, alors le tout n’est pas encore clair.

J’attribue plusieurs de ces changements au retour de Bruce Pritchard dans l’équipe créative. Ça ne fait jamais de tort d’avoir un point de vue de l’extérieur. Souvent, on est trop dans nos têtes qu’on ne voit plus comment les histoires sont comprises par les fans et Pritchard amène ce vent de fraicheur.

Ce fut la semaine des retours. En effet, mis à part Owens et Matt Hardy, Roman Reigns a annoncé l’excellente nouvelle qu’il était en rémission de la leucémie, qui l’avait frappé pour une deuxième fois en 11 ans. Il ne s’agit certes pas d’un stade élevé de leucémie, sinon il n’aurait pu revenir après seulement quatre mois, mais toute forme de cancer vient avec son lot de problèmes et d’inquiétudes, et je ne veux minimiser en rien l’épreuve qu’il a subie. Le moment à Raw était parmi les plus beaux moments de l’histoire de l’émission. On semble préparer un retour du Shield pour Fastlane, j’imagine parce que Seth Rollins va affronter Brock à WrestleMania, probablement contre Baron Corbin, Bobby Lashley, Drew McIntyre et/ou Elias.

Parlant de retour, QUELLE fin de Raw. Alors qu’on se préparait tous à célébrer le 70e anniversaire de Ric Flair, avec des anciens lutteurs tels que Ricky Steamboat, Shawn Michaels et Sting, c’est plutôt son ancien comparse dans Evolution, Bastista, qui est revenu pour l’attaquer. Le tout va mener à Batista contre Triple H à WrestleMania. L’histoire avait débuté au mois d’octobre lors de la 1000e de SmackDown Live, lorsque Batista avait dit que Triple H avait tout fait dans le monde de la lutte, sauf le battre lui.

Son retour est particulier. En 2014, il était revenu en babyface et la foule s’était tournée contre lui. C’est d’ailleurs la raison pourquoi Daniel Bryan avait été ajouté à la finale de WrestleMania, alors qu’il avait remporté le titre contre Batista et Randy Orton. Mais cette fois-ci, alors que la foule aurait été derrière Big Dave parce qu’il est devenu cette vedette d’Hollywood avec son rôle dans Les Gardiens de la Galaxie et Avengers, il sera heel, Probablement un heel que les gens vont trouver cool, mais quand même. L’angle était cependant parfait. Pour ceux qui sont déçus pour les fans sur place, car ils n’ont pas eu Flair, dites-vous que les billets ont été achetés pour la plupart bien avant qu’on annonce le party pour Flair et que ceux qui ont acheté des billets juste pour ça, on quand même eu droit à tout un Raw, le meilleur depuis plusieurs mois.

Matchs de la semaine

Kevin Owens et Kofi Kingston c. Daniel Bryan et Rowan Grizzled Young Veterans c. Oney Lorcan et Danny Burch Le Revival c. Aleister Black et Ricochet

Vidéos de la semaine

Ricochet et Aleister Black, beaucoup de potentiel

Résultats rapides

Atlanta, Georgie

Aleister Black et Ricochet ont battu le Revival

Ronda Rousey et Natalya ont défait Ruby Riott et Sarah Logan, acc. par Liv Morgan, par disqualification

Kurt Angle a vaincu Jinder Mahal, acc. par les frères Singh

Le champion Intercontinental Finn Balor a battu Lio Rush

Le match entre Bobby Lashley et Braun Strowman n’a jamais débuté alors que Lashley a attaqué Strowman avant le son de la cloche

Drew McIntyre a défait Dean Ambrose dans un match sans disqualification

Bayley, acc. par Sasha Banks a vaincu Nia Jax, acc. par Tamina

Vidéos de la semaine

La Reine Charlotte veut le titre féminin de Ronda

Les Hardy de retour!

Le choix de Mr. McMahon pour affronter Daniel Bryan à Fastlane!

Résultats rapides

Charlotte, Caroline du Nord

Jeff et Matt Hardy ont battu La Barre

Le champion des États-Unis R-Truth, acc. par Carmella a défait Andrade, acc. par Zelina Vega, et Rey Mysterio dans un match triple menace

Aleister Black et Ricochet ont vaincu Shinsuke Nakamura et Rusev, acc. par Lana

Kevin Owens et Kofi Kingston ont battu Daniel Bryan et Rowan

Vidéo de la semaine

Tony Nese avance dans le tournoi

Résultats rapides

Charlotte, Caroline du Nord

Tony Nese a battu Kalisto dans le tournoi pour déterminer l’aspirant numéro 1

Drew Gulak a défait Brian Kendrick dans le tournoi pour déterminer l’aspirant numéro 1

Vidéo de la semaine

Les championnes par équipe à Full Sail!

DIY de retour aussi à NXT?

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Vanessa Borne et Aliyah ont battu Taynara Conti et Xia Li

Le match entre Dominik Dijakovic et Keith Lee s’est soldé par un double compte à l’extérieur

Shayna Baszler a défait Mia Yim

Vidéo de la semaine

Les champions par équipe au Roayume-Uni!

Résultats rapides

Phoenix, Arizona

Jack Gallagher a battu Tyler Bate

WALTER a vaincu Kassius Ohno.

Les champions par équipe NXT Royaume-Uni Grizzled Young Veterans (James Drake et Zack Gibson) ont défait Oney Lorcan et Danny Burch

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire de TVA Sports.

