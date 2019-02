Course aux séries : le CH négligé

Les Canadiens de Montréal auraient les moins bonnes probabilités d’accéder aux séries éliminatoires parmi les équipes en lutte avec eux, selon le site Hockey Reference.

D’après les calculs du média, qui compile des statistiques de toutes sortes en ce qui a trait à la LNH, les probabilités que le Tricolore soit de la danse printanière sont actuellement de 70,6%.

Premiers parmi les équipes repêchées, les hommes de Claude Julien sont les plus négligés parmi les formations dans la course, derrière les Hurricanes de la Caroline (72,2%), les Blue Jackets de Columbus (73,3%) et les Penguins de Pittsburgh (80,3%), qui sont tous sous le CH au classement.

D’ici les 18 derniers matchs du calendrier régulier, Montréal disputera la moitié de ces rencontres face à des équipes qui détiennent un rang qui donne accès aux séries.

Le Bleu-blanc-rouge a aussi rendez-vous avec les Penguins samedi soir, puis avec les Hurricanes et les Blue Jackets à la fin du mois de mars, lors duquel il jouera sur les patinoires adverses à neuf occasions.

Pour Louis Jean, les séries sont déjà commencées pour les Canadiens, étant donné leur position délicate au classement, et cela doit se traduire par de solides performances sur la glace.

«Là tu parles à Carey Price et tu lui dis : "Carey, tu vas jouer. Ce soir et demain. Tes prochaines vacances, il se peut qu’elles soient lorsqu’on est sûr d’être en séries... en avril."», a-t-il imagé à l’émission «Les Partants», jeudi.

«Ça envoie un signal aux joueurs. Là, on passe aux vraies choses. On doit jouer notre meilleur hockey.»

