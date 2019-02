Vingt-deux de suite pour les Huskies!

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont complètement dominé la bataille de l’Abitibi-Témiscamingue, mercredi à Val-d’Or, en venant à bout des Foreurs au compte de 4 à 1.

Avec cette 22e victoire d’affilée, les Huskies sont à trois du record de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), établi par les Éperviers de Sorel en 1973-1974.

Les visiteurs ont par ailleurs mené 42 à 22 au chapitre des tirs au but. Louis-Filip Côté, Peter Abbandonato, Tyler Hinam et Noah Dobson ont touché la cible dans la victoire. Ivan Kozlov a été le seul à répliquer.

L’espoir du Canadien de Montréal Joël Teasdale a récolté une mention d’aide.

Dmitry Zavgorodniy fait la différence

Dmitry Zavgorodniy a sorti l’Océanic de Rimouski du pétrin en inscrivant le filet de la victoire en prolongation pour procurer une victoire de 3 à 2 aux siens contre le Phoenix de Sherbrooke, à Saguenay.

Alexis Lafrenière, qui s’est fait complice du but gagnant, a également marqué son 35e filet de la saison. Son coéquipier Jeffrey Durocher a lui aussi fait scintiller la lumière rouge.

Patrick Guay a déjoué deux fois le gardien Colten Ellis, qui a réalisé 30 arrêts dans la victoire.

Le Titan une fois de plus démoli

Les Mooseheads ont remporté un huitième match de suite en prenant facilement la mesure du Titan d’Acadie-Bathurst au compte de 6 à 1 à Halifax.

Arnaud Durandeau (deux buts, deux aides) et Benoit-Olivier Groulx (un but, deux aides) ont mené la charge. Raphaël Lavoie, Samuel Asselin et Joel Bishop ont également fait mouche.

Le Titan a subi 21 défaites de suite.