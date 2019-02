Un héros du Super Bowl libre comme l’air

Les Eagles de Philadelphie ont annoncé mercredi qu’ils n’accorderont pas l’étiquette de joueur de concession au quart-arrière Nick Foles, qui pourra ainsi offrir ses services à l’équipe de son choix dès le 13 mars.

Conséquemment, la formation de la Pennsylvanie misera sur Carson Wentz pour occuper le poste de pivot numéro 1.

Foles avait mené les Eagles vers la première conquête du Super Bowl de leur histoire à l’hiver 2018. Il avait agi comme partant tard dans la saison 2017 en raison d’une déchirure ligamentaire au genou subie par Wentz.

L’ancien des Rams de St. Louis et des Chiefs de Kansas City en était à son deuxième séjour à Philadelphie. L’année passée, il a complété 141 de ses 195 passes pour des gains de 1413 verges, sept touchés et quatre interceptions. Le choix de troisième tour des Eagles en 2012 a amorcé les deux premières rencontres du club avant le retour au jeu de Wentz. Ce dernier a été blessé au dos plus tard et Foles s’est retrouvé aux commandes de l’attaque lors des trois dernières parties.