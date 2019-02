Stone et Pacioretty: d'ennemis à complices

L’acquisition de Mark Stone par les Golden Knights de Vegas à la date limite des transactions dans la Ligue nationale, lundi, représente une bonne nouvelle pour Max Pacioretty, qui profite déjà de la présence de son nouveau coéquipier au sein de son trio.

Avant le premier match de Stone avec la formation du Nevada, mardi, l’entraîneur-chef Gerard Gallant avait choisi de placer l’ancien des Sénateurs d’Ottawa aux côtés des deux comparses américains, Pacioretty et Paul Stastny.

Certes, le joueur manitobain a été blanchi en 17 min 04 s de jeu à ses débuts avec les Knights, mais pendant ce temps, l’ex-capitaine du Canadien de Montréal s’illustrait avec un doublé dans un gain de 4 à 1 contre les Stars de Dallas.

Aussi, «MaxPac» est très heureux de miser sur un patineur qu’il connaît passablement bien.

«C’est probablement le gars que j’ai affronté le plus souvent dans la ligue, mais ça fait partie de la nature du sport, a-t-il déclaré à propos de Stone sur le site NHL.com. Il n’y a pas vraiment de gens méchants dans le circuit. En arrivant dans le vestiaire, la première chose qu’on s’est dite, c’est: "fini les batailles, nous sommes du même côté maintenant. Il est un bon gars et il sera ici pour longtemps".»

«Dans mes rêves les plus fous, je n’avais jamais pensé que lui et moi allions célébrer un but ensemble», a pour sa part ajouté Stone.

Gallant comblé

Même s’il a été tenu en échec, le nouveau patineur des Knights a rendu heureux Gallant, qui avait le sourire aux lèvres à la suite du gain de Las Vegas.

«J’ai adoré son jeu, il a dévié beaucoup de tirs et il a été convaincant en avantage numérique, a expliqué l’instructeur en conférence d’après-match. Il rend meilleurs les joueurs autour de lui et son trio a connu une excellente soirée, même si Stone n’avait pas joué depuis un certain temps.»

De plus, Gallant croit que la chimie du trio de Stone subsistera.

«Aujourd’hui, les gars sont échangés plus souvent qu’avant et ça partie du jeu. Vous affrontez des amis ou vous jouez en compagnie d’anciens adversaires. Mais vous devez disputer 60 minutes et ensuite, on passe à autre chose.»