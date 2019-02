Scène inquiétante à Newark

Une scène inquiétante s’est produite pendant le match entre les Flames et les Devils à Newark, mercredi soir.

Le défenseur Mirco Mueller a quitté la glace sur une civière après avoir percuté la bande de plein fouet. Il était conscient et bougeait ses membres au moment d’être escorté hors de la patinoire.

Voyez l’incident en question dans la vidéo ci-dessus.

Les Flames l'ont finalement emporté 2-1 pour étirer à sept leur série de succès.

Dans la victoire, Mark Giordano a complètement mystifié la défensive des Devils et le gardien Mackenzie Blackwood pour marquer son 14e filet de la saison. Il est ainsi devenu seulement le quatrième défenseur de l’histoire de la Ligue nationale à atteindre le plateau des 60 points à 35 ans ou plus, après Nicklas Lidstrom, Al MacInnis et Sergei Zubov.

Elias Lindholm a également fait bouger les cordages dans la victoire.

Kevin Rooney a été l’unique buteur des favoris de la foule.

(Avec l'Agence QMI)