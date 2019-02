Ryan McDonagh solidaire de Henrik Lundqvist

NEW YORK – L’image d’un Henrik Lundqvist incapable de commenter le départ de son bon ami Mats Zuccarello et au bord des larmes a fait le tour de la Ligue nationale de hockey (LNH). Ancien capitaine des Rangers de New York et maintenant membre du Lightning de Tampa Bay, Ryan McDonagh a eu un pincement pour son ancien coéquipier.

«Ça ne doit pas être facile», a dit McDonagh en entrevue au «Journal de Montréal».

«Hank est le gars avec le plus d’expérience dans le vestiaire des Rangers. Il a connu des jours plus heureux avec de longs parcours en séries. Mais j’imagine que ce n’est pas une surprise pour lui. Il connaît les intentions des dirigeants de l’équipe depuis maintenant plusieurs mois. Depuis l’an dernier, il sait que les Rangers entrent dans une phase de reconstruction. La réalité fait quand même mal, surtout à son âge.»

«Je le connais bien et je sais qu’il était très émotif après le départ de Zuc (Zuccarello), a-t-il continué. C’était aussi un mélange d’émotions. Il venait de perdre un bon ami et il constatait que la reconstruction se prolongeait encore une fois. Hank est un gars excessivement compétitif. Il est l’image de cette franchise depuis des années. Ça doit lui faire mal au cœur. Il a toujours voulu jouer pour une équipe gagnante.»

Heureux à Tampa

Au printemps 2014, les Rangers avaient atteint la finale de la Coupe Stanley, éliminant le Canadien de Montréal en finale de l’Est avant de perdre en cinq matchs contre les Kings de Los Angeles. Près de cinq ans plus tard, il n’y a que trois vétérans de cette finale: Lundqvist, Chris Kreider et Marc Staal.

Ironiquement, le Lightning compte sur quatre anciens Rangers de cette saison 2013-2014 : McDonagh, J.T. Miller, Anton Stralman et Dan Girardi.

Échangé des Blueshirts au Lightning le 26 février 2018, McDonagh devient plus de glace quand il parle de son ancienne équipe au sens large.

«Ils ont choisi cette direction, a-t-il rappelé. Ils ont vendu des joueurs dans l’espoir d’un meilleur avenir. C’est une décision d’entreprise. Mais moi, je suis juste heureux de mon nouveau départ à Tampa. Oui, il n’y a pas si longtemps, je jouais encore pour les Rangers. C’est encore récent. Mais j’ai tourné la page. Je trouve ça difficile pour mes anciens coéquipiers et pour le personnel de l’équipe de voir que la reconstruction sera probablement longue.»

Un seul but

Si les prochains mois seront longs à Manhattan, McDonagh peut se permettre de rêver avec le Lightning.

«Il y a une grande croyance au sein de ce groupe. Nous comptons pratiquement sur la même équipe qu’à pareille date l’an dernier. C’est un phénomène assez rare dans la LNH. Nous avons un seul but en tête.»

Il n’a jamais dit les mots «coupe Stanley», mais on comprenait ses intentions.