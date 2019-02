Les Canadiens sont toujours au cœur de la lutte pour une place en séries, dans l’Est, et celle-ci devient de plus en plus serrée à mesure que la fin du calendrier régulier approche.

Tous les matchs, d’ici la fin de la campagne, seront cruciaux pour le CH qui aura de moins en moins droit à l’erreur. Dans ce contexte, devient-il nécessaire d’envoyer le gardien numéro un de l’équipe, Carey Price, dans la mêlée pour deux soirs de suite? Les Canadiens affronteront les Rangers vendredi et les Penguins samedi.

Le substitut Antti Niemi était généralement envoyé devant le filet pour l’un des deux matchs, cette saison, lorsqu’une telle situation se présentait. Mais lundi et mardi dernier, contre les Devils et les Red Wings, c’est Price qui était de service.

Verra-t-on le CH continuer dans cette veine d’ici la fin de l’année?

De passage à «JiC» dans le cadre de son segment «la mise en échec», Renaud Lavoie a débattu de la question en plus de révéler ce qu’il a entendu à ce sujet.

Il a aussi été question, dans cette chronique, du nombre massif de buts inscrits par le CH hier à Detroit et ce que ça annonce pour le match de vendredi contre les Rangers.

Renaud est également revenu sur le cas des Sénateurs, dont le projet de nouvel amphithéâtre continue de rencontrer des écueils en tout genre... ainsi que sur les raisons pour lesquelles il a refusé de signer «le Pacte».

Mais ça, c’est une autre histoire!

Voyez le segment dans la vidéo ci-dessus.