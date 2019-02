Mark Stone blanchi à son premier match avec les Golden Knights

Le nouvel attaquant des Golden Knights de Vegas, Mark Stone, a été réduit au silence à son premier match avec la formation du Nevada, mais a tout de même pu goûter à la victoire.

Dans une rencontre remportée 4-1 par Vegas sur les Stars de Dallas, le numéro 61, qui était utilisé sur un trio avec Max Pacioretty et Paul Stastny, a passé un peu plus de 17 minutes sur la patinoire, décochant 6 tirs au but.

Parlant de Pacioretty, l'ex-capitaine des Canadiens s'est illustré dans ce match.

En plus de marquer le premier but de son équipe, il a inscrit le but gagnant alors qu'il ne restait que 5 minutes à faire à la partie.

Les autres buts des Golden Knights, tous les deux dans un filet désert, ont été l'oeuvre de Nate Schmidt et Brayden McNabb.

Chez les Stars, l'unique marqueur a été Roope Hintz.

Il s'agit d'une première victoire en quatre matchs pour Vegas.