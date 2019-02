John Tavares : des retrouvailles peu chaleureuses en vue

L’heure du match tant attendu est finalement arrivée pour les partisans des Islanders de New York qui auront l’occasion d’accueillir John Tavares lorsque les Maple Leafs de Toronto seront de passage au Nassau Coliseum, jeudi soir.

L’ancienne vedette des Insulaires en sera à son premier contact avec ses anciens admirateurs depuis la signature de son lucratif contrat avec les Leafs l’été dernier. Toutefois, même si d’après le site The Athletic, une vidéo-hommage sera diffusée sur l’écran géant de l’aréna, la réaction du public à l’égard de Tavares risque d’être glaciale.

Certains internautes ont mentionné sur les médias sociaux que leur équipe n’avait pas besoin de l’attaquant ontarien pour connaître du succès; en date de mercredi, les Islanders occupaient le sommet de la section Métropolitaine avec 79 points. D’autres ont rappelé que le principal intéressé avait brisé leur cœur en acceptant une entente de sept ans et de 77 millions $ à Toronto.

«Tu étais considéré le visage de cette concession, son sauveur. Tu étais l’élu. Nous pensions que tu étais un homme de grande classe, mais on dirait bien que c’était une imposture», a notamment écrit un partisan sur le site du réseau local News 12, pendant que d’autres le qualifiaient de traître et de menteur, évoquant la photo d’un tout jeune Tavares avec un pyjama des Leafs, l’équipe de son enfance.

«J’ai tout donné»

En dépit de l’amertume des gens à Long Island, Tavares est bien à l’aise avec sa décision, surtout que les Leafs connaissent une bonne campagne. Pour lui, il était temps de passer à autre chose.

«J’ai réellement apprécié de me retrouver chez les Islanders, a-t-il dit au réseau TSN. Ce fut un excellent endroit pour jouer. Je n’ai jamais détesté mes années là-bas, même quand ça allait mal. J’ai tout donné pour aider cette équipe à gagner une coupe Stanley, mais malheureusement, nous n’avons pas été capables d’atteindre l’objectif et j’en prends la responsabilité, particulièrement comme capitaine.»

«Je n’ai pas accompli le boulot de manière suffisamment régulière. Par contre, j’ai fait mon possible et j’ai essayé d’être un meilleur joueur et une meilleure personne. Ce ne fut pas parfait, mais j’ai appris beaucoup.»

Pour ce qui est de ce qui l’attend jeudi, Tavares est prêt à faire face à la musique.

«Nous avons un sens pour anticiper ce genre de réaction. Peu importe comment ça se passera, je devrai me présenter et bien jouer, a-t-il affirmé. J’ai progressé énormément pendant mon séjour là-bas et je suis reconnaissant de l’impact qu’ont eu plusieurs personnes sur moi. Maintenant, je ne veux pas trop y penser. Je dois rester moi-même et aider les Maple Leafs.»