Jean-Charles Lajoie et Marc Bergevin, même combat!

Comme le directeur général des Canadiens, l’animateur de l’émission JiC est condamné aux critiques.

C’est ce qu’il a affirmé dans son éditorial du jour, mercredi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Depuis le début de la semaine, je me rends compte que j’ai un point en commun avec Marc Bergevin : moi aussi je me fais critiquer peu importe ce que je dis. Si je défends les décisions des Canadiens, je me fais dire que je n’ai pas le choix parce que je travaille pour TVA Sports, qui est le diffuseur de la Ligue nationale.

«Si je condamne les décisions des Canadiens, je me fais dire que je les pousse dans le derrière pour qu’ils fassent les séries afin de protéger les revenus de TVA Sports, mon employeur.

«Autrement dit, peu importe ce que je dis, je me fais critiquer, comme Marc Bergevin. On a ça en commun.»

Malgré tout, «JiC» apprécie même les échanges houleux avec les partisans montréalais.

«Je vous remercie de vous exprimer, c’est votre droit. Ça nous ramène à l’essence même du sport : le débat et la confrontation. On est capables de se crêper le chignon avec passion pour une seule raison : vous et moi aimons les Canadiens, c’est notre point en commun», a-t-il dit pour conclure son laïus.