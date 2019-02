Roberto Luongo, en compagnie de Brodeur et Roy

Le gardien québécois Roberto Luongo a réalisé 36 arrêts dans un gain des Panthers de la Floride sur l’Avalanche du Colorado, lundi, et a du même coup remporté la 485e victoire de sa carrière.

Luongo a ainsi surpassé Ed Belfour (484) et se retrouve au troisième échelon des gardiens les plus victorieux de l’histoire de la LNH. Seuls Martin Brodeur (691) et Patrick Roy (551) ont obtenu plus de gains que lui.

Ainsi, les trois gardiens les plus victorieux de l’histoire de la LNH sont des Québécois. Luongo a réusi l'exploit en 1033 duels.

Cette saison, Luongo, 39 ans, a remporté 14 victoires, maintenant un taux d’efficacité de ,897 et une moyenne de buts alloués de 3,07.