Les Bruins n’ont pas peur des chicanes de famille

La transaction ayant fait passer l’attaquant Marcus Johansson des Devils du New Jersey aux Bruins de Boston, lundi, pourrait créer des étincelles à l’intérieur du vestiaire de la nouvelle équipe du Suédois, mais celle-ci ne semble nullement inquiète.

En fait, plusieurs observateurs ont évoqué les retrouvailles entre Johansson et le vétéran des Bruins Brad Marchand, qui avait frappé durement son nouveau coéquipier durant le match du 23 janvier 2018. Ce jour-là, la petite peste du club du Massachusetts avait asséné un coup de coude à la tête de son vis-à-vis; l’agresseur a écopé d’une suspension de cinq parties, tandis que la victime a raté le reste de la saison à cause d’une commotion cérébrale.

Cependant, le directeur général Don Sweeney a tenu à rassurer les partisans quant aux relations entre les deux nouveaux partenaires de jeu. Il a d’ailleurs discuté du sujet avec Johansson, qui devrait aussi participer à une rencontre à laquelle son ex-rival sera convié.

«En gros, il m’a dit qu’il préférait jouer avec Marchand que contre lui», a mentionné le DG au réseau local de CBS, ajoutant que le numéro 63 sera davantage proactif une fois qu’il va côtoyer le nouveau joueur des Bruins.

«Pour l’instant, ce n’est pas l’idéal pour lui. Marchand se sent mal à propos de ce qui est arrivé. Il n’essayait pas de blesser un joueur. Et il a payé le prix pour son geste, a poursuivi Sweeney. Néanmoins, les athlètes sont ainsi. J’ai vu plusieurs hockeyeurs être durs [sur la glace] pour ensuite aller prendre une bière avec des adversaires. Donc, je crois que ça se passera bien et Marchand sera le premier à l’accueillir. C’est le genre de coéquipier qu’il représente.»

Critiques virulentes

Après la charge du porte-couleurs des Bruins, Johansson avait vertement critiqué ses agissements en mars 2018.

«C’était stupide, il n’y a rien d’autre à dire à ce sujet, avait-il indiqué au réseau ESPN. Aucune raison ne justifiait cela, aucun jeu de hockey ne se déroulait à proximité [du lieu de l’incident]. Je pense que c’est triste de voir encore des gars se présenter pour essayer de blesser des adversaires.»

«J’espère qu’il ne mettra pas fin à la carrière de quelqu’un d’autre. Je crois que ça suffit, avait-il enchaîné. Ce n’est pas pour cela qu’on joue au hockey. Il y aura certes toujours des situations où vous tentez de frapper un joueur en même temps que vous effectuez un jeu de hockey et que ça tourne mal. Puis, il y a ces gestes gratuits n’ayant aucun lien avec le hockey. C’est triste à voir et c’est dommage de se retrouver du mauvais côté de l’histoire.»