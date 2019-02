Lance Stroll plus rapide que les Mercedes et les Ferrari

Lance Stroll a été parmi les pilotes les plus rapides de la journée d’essais hivernaux de Formule 1, mardi, sur le circuit de Barcelone-Catalogne, où il a notamment effectué un tour rapide de 1 min 17,824 s en après-midi.

Grâce à ce temps, le porte-couleurs de l’écurie Racing Point a pris le troisième rang de la seconde séance du jour.

Il a d’ailleurs fait mieux que Sebastian Vettel (1:17,925), de Ferrari, et les deux conducteurs de Mercedes, Valtteri Bottas (1:20,167) et Lewis Hamilton (1:20,332), respectivement 11e et 12e. Lando Norris, de McLaren, a dominé en 1:17,709, soit 0,006 plus rapide que son rival de Red Bull Pierre Gasly.

En matinée, Stroll a effectué un tour de 1:19,139, soit le quatrième meilleur de la séance. Celui-ci fut 0,550 plus lent que le passage d’Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

La deuxième phase des essais se poursuivra mardi au même endroit.