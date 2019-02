Auston Matthews, le premier de l’histoire

Le joueur-vedette des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews évolue dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis seulement 2016, mais il est déjà en train de réécrire l’histoire de son équipe, lui qui a réalisé un fait d’armes important, lundi.

En touchant la cible dans une victoire de 5 à 3 aux dépens des Sabres de Buffalo, le numéro 34 a atteint le plateau des 30 buts en 2018-2019. Ainsi, il est devenu le premier Leaf à inscrire au moins 30 filets lors de chacune de ses trois premières saisons dans la LNH. Pourtant, la formation ontarienne figure parmi les six équipes originales du circuit et a compté sur plusieurs athlètes d’excellence au fil des décennies.

Auteur de 104 buts en carrière, Matthews a tenu cependant à demeurer humble.

«C’est bien de me retrouver dans la même catégorie que les meilleurs, mais je peux dire que j’ai été chanceux. Durant mes premières années, j’ai évolué avec de grands athlètes pouvant effectuer les jeux appropriés à chaque soir. Je me contente de faire ce qu’il faut et de décocher des tirs le plus souvent», a-t-il commenté au quotidien «Toronto Sun» après le deuxième gain consécutif des siens.

«Dans ce vestiaire, on a confiance en chacun d’entre nous et nous misons sur de la profondeur, a-t-il poursuivi, tout en soulignant l’importance de répondre à la direction du club qui espère voir le personnel en place mener les Leafs le plus loin possible en séries.

«Nous sommes rendus à la période de l’année où il faut passer à une autre étape et livrer la marchandise.»

Babcock heureux

D’ailleurs, l’entraîneur-chef Mike Babcock a rappelé que ses joueurs sont fiers de porter l’uniforme torontois et qu’il espère voir ce sentiment se transporter sur la glace.

«Il n’y a pas un homme dans ce vestiaire qui ne souhaite pas être un Leaf, avait-il déclaré au "Toronto Sun" peu avant l’heure limite des transactions dans la LNH.

«Quelques années auparavant, ils auraient sûrement prêts à risquer leur vie pour s’en aller au plus vite. Ce n’est pas le cas maintenant, car ils veulent contribuer au parcours de cette formation.»