«Marc Bergevin se fait juger pour ça, mais...»

Selon l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey Pierre-Alexandre Parenteau, la profondeur est un élément primordial pour aller loin en séries éliminatoires.

«Je sais que Marc Bergevin se fait juger pas mal pour aller chercher de la profondeur, des joueurs de quatrième trio, mais ça en prend, a-t-il mentionné lundi lors de l'émission spécial de la date limite des transactions sur les ondes de TVA Sports.

«Si tu veux te rendre loin en séries, il va y avoir des blessures et tu te dois d'avoir le plus grand nombre de joueurs avec de l'expérience dans la LNH. Tu ne peux pas apporter un joueur de la Ligue américaine et le lancer dans la fosse aux lions comme ça.»

D'ailleurs, selon lui, son ancienne équipe, les Maple Leafs de Toronto, ne seront pas très actifs en cette date limite, mais s'ils bougent, ce sera pour ajouter un joueur d'expérience pour jouer au centre d'un quatrième trio.