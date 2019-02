«La coupe Stanley, c'est une lubie!» - Jean-Charles Lajoie

Les Canadiens de Montréal n’ont pas soulevé la coupe Stanley lors des 25 dernières années, et la situation n'est pas près de changer, déplore Jean-Charles Lajoie.

L'animateur de TVA Sports a débattu avec Michel Bergeron et Louis Jean du plan de Marc Bergevin lors du segment «Le Colisée» de l'émission JiC, lundi soir. Le directeur général du Tricolore a privilégié le statu quo lors de la date limite des échanges, ce qui a déplu à Jean-Charles et à Bergie. Louis Jean apprécie pour sa part que Bergevin ait conservé ses actifs, considérant la force de ses rivaux dans l'Est.

Selon Jean-Charles, le CH est condamné à être une équipe de milieu de peloton, car il ne peut reconstruire en croupissant plusieurs années dans les bas-fonds. Lajoie s'explique donc mal, dans ces circonstances, que Bergevin soit inactif alors que le «meilleur gardien de la ligue», Carey Price, est en grande forme et que le défenseur numéro un Shea Weber ne rajeunit pas.

«Sais-tu l’assurance qu’on a à Montréal? N’importe où entre numéro 8 et numéro 20. On est une équipe médiane, une équipe de milieu de classement, et on est condamnés à végéter là. On n’ira pas dans la cave pendant six ans pour ensuite gagner la coupe trois fois en huit ans. Et on ne finira pas dans le "top" tout le temps», regrette-t-il.

«Ça veut dire que, lorsque tu as une chance d’aller en séries, fais une acquisition, vas-y et essaies de faire deux rondes, a-t-il ajouté. Ça veut dire que la coupe Stanley, c’est une lubie!»

Voyez le segment «Le Colisée» dans son intégralité dans la vidéo ci-dessus.