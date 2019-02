Cinq choses à savoir sur Jordan Weal

En cette date limite des transactions dans la Ligue nationale (LNH), Marc Bergevin a finalement bougé, lundi: il a envoyé Michael Chaput en Arizona en retour du joueur de centre droitier de 26 ans Jordan Weal.

Voici ce qu'il faut savoir sur la plus récente acquisition du directeur général du Canadien de Montréal.

-Du succès chez les juniors

À son année de repêchage, en 2009-2010, il a inscrit 102 points, dont 35 buts, bon pour le troisième plus haut total de la Ligue junior de l’Ouest.

Les Kings de Los Angeles ont jeté leur dévolu sur le petit joueur de centre en troisième ronde, faisant de lui la 70e sélection de cet encan.

Il a enchaîné avec des saisons de 96 et 116 points. La dernière lui a permis d'être le quatrième meilleur pointeur de la ligue avant de se diriger vers la Ligue américaine de hockey.

-Entre des visages connus

Il a été sélectionné un rang avant un ancien du CH, Michaël Bournival, et 19 avant celui qui a été acquis contre ses services, Michael Chaput.

-Il a fait ses classes dans la LAH

Il fut le troisième meilleur pointeur du circuit en 2014-2015 (69 points), devant un certain Jonathan Marchessault.

L'année précédente, ses 70 points lui ont permis de prendre le cinquième rang.

-Échangé contre Vincent Lecavalier

En 2016, lorsque «Vinny» et Luke Schenn ont été envoyés à Los Angeles, les Flyers de Philadelphie ont acquis un choix de troisième tour et... Jordan Weal.

À ce moment, Ron Hextall avait ceci à dire sur Weal:

«Il est à un point où il est un excellent joueur de la Ligue américaine qui essaie de se prouver dans la LNH. Il est déterminé et très talentueux. Il n'est pas le plus imposant, mais il travaille très fort.»

En effet, à 5 pi et 10 po et 179 lb, son gabarit s'apparente à celui d'un Paul Byron (5 pi et 9 po, 170 lb). Il est rapide, fougueux, et n'hésite pas à appuyer l'échec-avant malgré son petit physique.

-Sa troisième équipe en quelques mois

Weal a amorcé le calendrier régulier 2018-2019 avec les Flyers. Il a été acquis en janvier par les Coyotes de l’Arizona en retour d'un choix de sixième tour et Jordan Graves.

En 47 matchs, il a amassé quatre buts et sept aides, conservant un différentiel de -8 et écopant 16 minutes de pénalité, tout en obtenant une moyenne de temps de jeu de 12 min 43 s.

Son pourcentage d'efficacité dans le cercle des mises au jeu est de 55,8 %.

En 153 rencontres en carrière, il compte 44 points, dont 20 buts.