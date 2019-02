Shayne Renaud, le meilleur patineur extrême québécois

Publié aujourd'hui à 19h43

Mis à jouraujourd'hui à 19h45

Il s’appelle Shayne Renaud, il vient de Châteauguay et fait parler de lui partout à travers la planète.

Pourquoi? En vertu de sa 8e place au classement du championnat Red Bull Crashed Ice, il est présentement le meilleur Québécois au monde en« Ice Cross Downhill» (patinage de descente extrême). Pas mal du tout pour un ingénieur de formation. En plus de la dizaine de courses à travers le monde que lui impose la compétition, le patineur de 29 ans occupe aussi un poste d’ingénieur civil.

On connaît bien sûr les frères Croxall (Toronto), grands ambassadeurs du sport depuis une décennie, mais j’avais été intrigué par le nom et les habiletés de Shayne lors de la dernière course présentée au Fenway Park, à Boston. Le «kid» est assez impressionnant à voir lorsqu’il dévale une piste de glace à plus de 80 km/h.

Disons que son passé de hockeyeur l’a un peu aidé. Ancien joueur de hockey au niveau junior AAA, Shayne s'entraîne cinq fois par semaine (en patins à roues alignées et en gymnase) en plus de jouer au hockey pour deux équipes.

Son rêve serait maintenant de voir son sport faire son entrée aux Jeux olympiques. Dire que c’est son papa qui l’avait inscrit sur un coup de tête au départ... il y a sept ans!

Shayne Renaud et le «Ice Cross Downhill» aux JO? Je suis partant à 100%.