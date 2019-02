Saison 2019 : les prédictions de nos experts

L’Impact amorcera sa saison 2019 samedi prochain à San Jose, alors qu’il affrontera les Earthquakes dans un match qui sera évidemment présenté à TVA Sports à 22h.

Le camp d’entraînement de l’équipe s’est terminé sur une nouvelle victoire, samedi soir.

À l’approche de la nouvelle saison, on sent un certain optimisme autour de l’équipe.

Invités à «Dave Morissette en direct», samedi, nos panélistes des matchs de l’Impact, soit Patrice Bernier, Hassoun Camara, Frédéric Lord et Vincent Destouches, se sont prêtés au jeu des prédictions au sujet de la saison à venir.

