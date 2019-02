Date limite: 10 joueurs convoités

Les Maple Leafs de Toronto avaient ouvert le bal avec l’acquisition du défenseur Jake Muzzin le 28 janvier dernier. Mais la folie des transactions a pris une autre dimension à quelques jours seulement de la date limite avec les départs de Matt Duchene et de Ryan Dzingel pour Columbus. C’est un marché pour les vendeurs. Il n’y a aucun doute.

1. Mark Stone, Ottawa

Pierre Dorion a établi son prix. Et il restera élevé. Il exigerait deux choix de premier tour et deux espoirs pour Stone. Le mot reconstruction est plus vivant que jamais à Ottawa. En Stone, les Sénateurs échangeront celui que l’équipe considérait comme le prochain capitaine. À 26 ans, il est l’un des très bons ailiers droits de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 62 points en 59 matchs. Eugene Melnyk n’a pas l’intention de lui offrir un mirobolant contrat ou Stone n’a tout simplement pas le goût de rester dans la capitale nationale. Pour une équipe en reconstruction, les Sens n’ont pas leur choix de premier tour cette saison. Ils auront de bonnes chances de gagner la loterie pour Jack Hughes, mais c’est l’Avalanche du Colorado qui lui donnerait un chandail et une casquette. Les Sens avaient donné un choix de premier tour pour attirer Matt Duchene à Ottawa l’an dernier. Un an plus tard, Duchene porte maintenant les couleurs des Blue Jackets.

2. Gustav Nyquist, Detroit

Ken Holland a soutiré des choix de premier, deuxième et troisième tour aux Golden Knights de Vegas l’an dernier pour Tomas Tatar. L’expérimenté DG des Red Wings aura encore la dent longue, mais ça prendrait un miracle, ou plus de la pure folie, pour obtenir un aussi bon retour. Nyquist est un bon ailier, un marqueur de 20 buts ou plus, mais il n’est pas un joueur d’impact comme Mark Stone.

3. Wayne Simmonds, Philadelphie

Les Flyers s’accrochent encore à un mince espoir d’une participation aux séries. Mais il serait plus prudent pour le directeur général Chuck Fletcher de songer à vendre quelques joueurs qui seront sans contrat à la fin de la saison. Simmonds a ralenti, mais il restera un ailier convoité. Il a déjà marqué 30 buts et il a un bon bagage d’expérience en séries.

4. Kevin Hayes, Rangers

Les Rangers ont déjà cédé Mats Zuccarello aux Stars et ils bougeront d’autres pièces de leur casse-tête. Hayes, un centre de 6 pi 5 po et 217 lb, ferait le bonheur de plusieurs équipes. Avec 42 points en 51 matchs, il se dirige vers la meilleure saison de sa carrière. Il sera à la recherche d’un lucratif contrat le 1er juillet prochain. Il n’a que 26 ans.

5. Eric Staal, Minnesota

Le Wild a glissé au classement dans l’Ouest depuis quelques semaines. Même si l’équipe de Bruce Boudreau reste dans la course, Paul Fenton regardera ses options. Avec la perte de Mikko Koivu, le Wild écoutera les offres pour Eric Staal. À 34 ans et à un salaire de 3,5 millions jusqu’à la fin de la saison, Staal reste un centre abordable. Il connaît une autre saison respectable avec 40 points en 61 matchs. Un retour en Caroline n’est pas à écarter.

6. Alec Martinez, Los Angeles

Il n’y a pas des tonnes de défenseurs sur le marché. Les Kings ont déjà envoyé Jake Muzzin chez les Maple Leafs et Rob Blake pourrait aussi se départir d’Alec Martinez. Sans être un défenseur étoile, Martinez joue entre 19 et 23 minutes depuis la saison 2014-2015. Il peut donc aider une équipe à la recherche d’un défenseur gaucher pour son top quatre. Sur le plan monétaire, l’Américain de 31 ans gagnera 4 millions jusqu’à la fin de la saison 2020-2021.

7. Mike Hoffman, Floride

Dale Tallon sera l’un des DG à surveiller à la date limite des transactions. Les Panthers n’ont pas caché leur désir d’attirer en Floride les Russes Artemi Panarin et Sergei Bobrovsky au mois de juillet prochain. Pour y arriver, ils devront libérer de l’argent. Ils l’ont déjà fait avec les départs de Nick Bjugstad et Jared McCann. Hoffman pourrait aussi faire ses valises. L’ailier de 29 ans pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet 2020. Les Panthers pourraient maximiser sa valeur en l’échangeant immédiatement s’ils ne croient pas en leur chance de lui offrir une prolongation de contrat au cours des prochains mois. Malgré une drôle de réputation, Hoffman est un marqueur de 25 buts ou plus depuis cinq ans. Et il n’a que 29 ans.

8. Micheal Ferland, Caroline

Les Hurricanes restent en mode séduction avec leurs partisans. Pour y parvenir, ils auront besoin de participer aux séries. Dans ce contexte, Don Waddell aura besoin d’une très bonne proposition pour échanger Micheal Ferland. Le robuste ailier touche un salaire de 1,75 million et il pourrait devenir libre comme l’air au mois de juillet.

9. Jimmy Howard, Detroit

Âgé de 34 ans, Howard n’a jamais porté un autre chandail que celui des Red Wings. Il a encore des statistiques respectables avec une moyenne de 2,88 et un taux d’efficacité de ,910. Il pourrait devenir un très bon gardien numéro deux pour une équipe aspirante aux séries. Il sera joueur autonome sans compensation le 1er juillet.

10. Panarin/Bobrovsky, Columbus

Jarmo Kekalainen a déjà dit qu’il aura besoin d’une offre mirobolante pour se départir d’Artemi Panarin ou de Sergeï Bobrovsky. Les Blue Jackets pourraient perdre leurs deux joueurs étoiles pour absolument rien le 1er juillet prochain. Les Islanders avaient vécu la même situation l’an dernier avec John Tavares. Kekalainen a annoncé ses couleurs avec les acquisitions de Matt Duchene et Ryan Dzingel. Il y va pour cette année.