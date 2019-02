Xavier Ouellet perd sa mère

Le Rocket de Laval a annoncé, samedi, que l’arrière Xavier Ouellet ne prendra pas part à sa rencontre du jour en raison du décès de sa mère.

La troupe de Joël Bouchard se mesure au Moose du Manitoba, en après-midi, à la Place Bell.

«Le groupe d’entraîneurs et toute l’organisation du Rocket et des Canadiens de Montréal aimeraient offrir leurs plus sincères condoléances à Xavier et sa famille dans cette épreuve difficile», a écrit l’organisation lavalloise sur son compte Twitter.

Ouellet, qui est le capitaine du Rocket, est le meilleur défenseur du club-école du Tricolore cette saison. En 27 joutes, il a amassé trois buts et 16 mentions d’aide pour un total de 19 points. L’arrière de 25 ans a également disputé 19 parties avec le CH, récoltant trois passes décisives.