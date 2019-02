Matt Duchene ouvre son compteur à Columbus

À son deuxième match dans l’uniforme des Blue Jackets, Matt Duchene a inscrit son premier but et a aidé son équipe à vaincre les Sharks de San Jose 4 à 0, samedi, à Columbus.

Si la nouvelle acquisition des favoris de la foule a connu le plaisir de marquer, c’est en grande partie grâce à Artemi Panarin. L’attaquant russe a déculotté Justin Brown avant de tirer sur la cage adverse. Duchene a facilement récupéré le retour pour s’inscrire à la feuille de pointage.

Devant la cage des vainqueurs, Sergei Bobrovsky a enregistré son deuxième blanchissage consécutif, ce qui porte son total à cinq cette saison. Le gardien de 30 ans a repoussé 26 rondelles.

Les autres marqueurs des gagnants ont été Boone Jenner, Cam Atkinson et Pierre-Luc Dubois.

Les Panthers dominent les Kings

À Sunrise, les Panthers de la Floride n’ont fait qu’une bouchée des Kings de Los Angeles en les battant au compte de 6 à 1.

Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov ont mené la charge avec une récolte d’un but et d’une mention d’aide chacun.

Vincent Trocheck, Keith Yandle, Jamie McGinn et Ian McCoshen ont été les autres patineurs des Panthers à battre le gardien Jonathan Quick.

De l’autre côté de la patinoire, Dustin Brown a privé Roberto Luongo d’un blanchissage avec son 13e filet de la saison.

McElhinney muselle les Stars

À Dallas, Curtis McElhinney n’a rien donné et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Stars 3 à 0.

Le gardien de 35 ans a repoussé les 24 tirs de ses adversaires et a ainsi signé le 10e blanchissage de sa carrière. Il s’agissait également de son deuxième en 2018-2019.

Lucas Wallmark, Justin Faulk et Jordan Martinook ont été en mesure de déjouer le gardien Ben Bishop. Ce dernier effectuait un retour au jeu, lui qui n’avait pas vu d’action depuis le 4 février en raison d’une blessure au haut du corps.

Ailleurs dans la LNH

À Nashville, Philipp Grubauer a été étincellent et l’Avalanche du Colorado a blanchi les Predators 5 à 0. Le gardien allemand a effectué 38 arrêts et a obtenu son premier jeu blanc de la présente campagne. Nathan McKinnon a réussi un doublé, en plus de fournir une mention d’aide dans ce gain.

À St. Louis, le Québécois Samuel Blais a tranché le débat lors du sixième tour de la séance de fusillade et les Blues ont vaincu les Bruins au compte de 2 à 1.