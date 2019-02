Marc Bergevin au MSG

Le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, est présentement à New York, au Madison Square Garden, pour assister au match entre les Rangers et les Devils du New Jersey.

C'est ce qu'a rapporté le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie en tout début d'après-midi, samedi.

Mes espions à New York me disent que Marc Bergevin assistera au match entre les @NJDevils et les @NYRangers cet après-midi au MSG @TVASports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) February 23, 2019

La rencontre est disputée tôt en après-midi.

Les Rangers sont vendeurs à l'approche de la date limite des transactions. En conséquence, Mats Zuccarello, Kevin Hayes et Adam McQuaid sont tous laissés de côté pour ce duel.

Pour ce qui est des Devils, ils sont passés à l'action en matinée en échangeant le défenseur Ben Lovejoy, aux Stars.