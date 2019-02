Les Blue Jackets sont «all-in»

Publié aujourd'hui à 07h57

Mis à jouraujourd'hui à 08h05

C’est parti! Matt Duchene a été troqué aux Blue Jackets de Columbus vendredi midi et j’adore l’audace du directeur général de l’équipe Jarmo Kekalainen et de son président John Davidson dans ce dossier.

Les Jackets se retrouvent pourtant dans une situation précaire. Leurs deux joueurs vedettes, Artemi Panarin et Sergei Bobrovsky, ne semblent pas souhaiter revenir à Columbus et testeront vraisemblablement le marché des joueurs autonomes.

Malgré tout, ils ont décidé de bouger. Et pas pour préparer une éventuelle reconstruction! L’acquisition de Duchene démontre que les Jackets sont sérieux malgré tout. Ils connaissent actuellement des moments plus difficiles, mais les hommes de hockey en place ont réitéré qu’ils avaient l’intention de mener cette équipe en séries et de lui permettre de faire un bout de chemin.

Une attaque redoutable

J’adore ça. J’aime les organisations qui vont de l’avant et qui sont prêtes à prendre des risques. Trop d’organisations dans la LNH achètent du temps sous le prétexte qu’elles sont encore jeunes. À force d’attendre, ces organisations en viennent à rater leur fenêtre d’opportunité et à se retrouver finalement avec des éléments-clés vieillissants.

En considérant que les Blue Jackets conserveront les droits de Panarin et Bobvrovsky, l’équipe se retrouve maintenant avec deux solides trios. Duchene viendra épauler le jeune Pierre-Luc Dubois au centre.

Une formation capable de belles choses, sur papier en tout cas.

Stone et les autres

Maintenant que le premier pion a été joué, on a tous bien hâte de voir les prochains mouvements de personnel. Évidemment, il semble que les Sénateurs n’aient pas terminé leur magasinage. Mark Stone et Ryan Dzingel, eux aussi joueurs autonomes sans compensation à la fin de la saison, sont laissés de côté jusqu’à nouvel ordre afin d’éviter une blessure qui viendrait contrecarrer une potentielle transaction.

À ce sujet, d’ailleurs, c’est devenu ridicule à Ottawa. Les partisans sont les premiers à souffrir de la mauvaise gestion de l’organisation. J’en suis presque à me demander si les Sens ne devraient pas diminuer le prix des billets pour les matchs à domicile parce qu’avouons-le, sans Duchene et possiblement Stone et Dzingel, le spectacle va en prendre pour son rhume au Centre Canadian Tire.

Chose certaine, la machine à rumeurs surchauffe à l’heure actuelle. Historiquement, la majorité des rumeurs ne se concrétisent pas lors de la date limite, mais cette année plus que jamais, de gros noms risquent de changer d’adresse.

Et le CH?

Plus ça avance, plus on entend que Marc Bergevin ne sera pas très actif d’ici lundi. Les prix sont exorbitants selon les dernières rumeurs et on l’a vu avec la fameuse transaction des Leafs qui a amené Jake Muzzin à Toronto. J’ai osé le comparer à Karl Alzner à l’époque et je n’ai toujours pas changé mon fusil d’épaule.

Je suis persuadé que Bergevin ne fera pas ce genre d’erreur. Il ne donnera pas un choix de première ronde ainsi que des espoirs pour un joueur de la trempe de Muzzin. D’ailleurs, les Canadiens n’ont pas besoin d’un défenseur gaucher pour jouer avec Shea Weber puisque Victor Mete en est un. Je vous le dis, et vous le répète, ce jeune défenseur sera un pilier à la ligne bleue de l’équipe dans l’avenir.

Bref, les prochains jours seront très, très intéressants à suivre.

Bravo à GSP

Quelle carrière professionnelle il a connue! J’ai adoré entendre Georges St-Pierre lors de la conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé sa retraite. Il a fait carrière dans un sport violent et a décidé de mettre sa santé et celle d’une future famille en première place. La déclaration de l’année lui revient assurément, lorsqu’il a mentionné que les pires journées de sa carrière étaient les jours de combats. Ça, c’est de la vérité pure et dure. J’admire également le fait qu’il ait décidé de se retirer même s’il était encore capable de rivaliser avec les meilleurs au monde. On voit trop d’athlètes qui étirent la sauce. On le voit souvent dans le hockey et l’exemple qui me vient en tête est Roberto Luongo.

Harvey aussi

Je ne peux également pas passer sous le silence la belle carrière qu’a connue Alex Harvey, lui qui a officiellement annoncé qu’il se retirerait de la compétition après la Coupe du monde de Québec, à la fin du mois de mars. Harvey et St-Pierre ont plusieurs points en commun, notamment le fait qu’ils ont connu du succès dans des sports individuels. Que ce soit Harvey au bord de la piste avant une course ou GSP avant d’embarquer dans l’octogone, il n’y a personne d’autre que toi-même. Tu récoltes les fruits de tes efforts, mais tu te retrouves également confronté à tes blessures, à la fatigue et au découragement. J’ai tellement de respect pour ces athlètes. Bravo, Alex, et bonne retraite.

Beauchamp

Ça n’aura pas pris trop de temps pour Donald Beauchamp avant de se trouver un autre défi professionnel. L’ancien vice-président aux communications des Canadiens de Montréal a accepté le poste de consultant au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il travaillera donc conjointement avec le commissaire Gilles Courteau. Et dire que c’est moi qui ai embauché ces deux hommes à l’époque des Draveurs de Trois-Rivières! Courteau était notre statisticien tandis que Donald avait été mon gardien substitut. D’ailleurs, en parlant des Draveurs, l’édition actuelle des Huskies de Rouyn-Noranda pourrait se rapprocher de notre record de 122 points en une saison lors de la saison 1978-1979. C’est mathématiquement impossible pour eux de l’égaliser ou le battre, mais c’est tout de même digne de mention.