Le Lightning meilleur qu'en 2004, selon Lecavalier

C’est Vincent Lecavalier lui-même qui l’affirme : le Lightning de Tampa Bay forme actuellement une meilleure équipe que celle qui a soulevé la coupe Stanley en 2004.

L’un des plus grands artisans de cette conquête, Lecavalier suit avec enthousiasme la saison fantastique de son ancien club, qui domine la LNH avec une fiche de 47-11-4.

«Ils auraient pu gagner peut-être deux ou trois coupes Stanley dans les cinq dernières années. Tout le monde y croit à Tampa», a commenté Lecavalier, de passage au Tournoi Pee-Wee de Québec.

«Ils ont plus de talent en ce moment [qu’en 2004], a-t-il ajouté. Ils ont quatre bons trios et l'un des meilleurs gardiens. Ils ont sûrement la meilleure défense et les meilleurs attaquants de la Ligue.»

